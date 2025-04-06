Народно Республиканская Партия Турции (НРП), которая провела внеочередной съезд, переизбрала своего председателя Озгюра Озеля на ту же должность голосами 1171 делегата.

Съезд рассматривается как попытка защитить себя от возможного вмешательства правительства. Решение принято на фоне расследования предполагаемых нарушений на партийном съезде в ноябре 2023 года, на котором Озгюр Озель сместил давнего лидера Кемаля Кылычдароглу. Главная прокуратура Стамбула расследует заявления о подкупе некоторых делегатов, что вызывала опасения, что назначенный судом попечитель может быть использован для взятия под контроль партии.

Согласно объявленным результатам, Озгюр Озел получил 1171 из 1276 действительных голосов на выборах, в которых он участвовал как единственный кандидат, согласно неокончательным результатам.