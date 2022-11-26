Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, обсудив реализацию трехсторонних договоренностей Москвы, Баку и Еревана. Об этом заявили в пресс-службе Кремля на официальном сайте.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым», — говорится в сообщении.

Поясняется, что Путин и Алиев говорили о последующих шагах по реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.

Президенты России и Азербайджана обсуждали также практические вопросы разблокирования транспортных и экономических связей в регионе.

Другие подробности разговора Путина и Алиева сейчас не уточняются.