Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и генсеком ООН Антониу Гутерришем

17 ноября состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает пресс-служба МИД.

Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о ходе выполнения совместного заявления от 10 ноября о прекращении огня и всех боевых действий. Также генсек ООН был проинформирован о полном уничтожении всей инфраструктуры, преступных действиях, совершаемых незаконными военными формированиями и незаконными поселенцами на территориях, которые согласно совместному заявлению вскоре будут возвращены под контроль Азербайджана, в том числе о нанесении ущерба окружающей среде, вырубке лесов, поджоге домов, разграблении памятников культуры и т.д.

Отметив необходимость проведения масштабных работ по восстановлению всего региона, министр выразил намерение Азербайджана сотрудничать с соответствующими международными организациями, в том числе с ООН, в рамках мер, которые страна предпримет с этой целью.

Генсек ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что приветствует подписание совместного заявления о прекращении боевых действий. Он отметил значение роли, которую ООН может сыграть в восстановлении территорий, и подчеркнул важность оказания соответствующей поддержки возвращению вынужденно перемещенных лиц в свои дома.