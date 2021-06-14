14 июня 2021 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с Венди Мортон, государственным министром Великобритании по делам европейского соседства и Америки.

Oб этом сообщили в МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, стороны обменялись мнениями по поводу реализации трехстороннего заявления.

Венди Мортон выразила удовлетворение передачей 12 июня 15 задержанных армян другой стороне в обмен на предоставление Арменией минных карт Агдамского района Азербайджана. Государственный министр положительно оценила этот шаг с точки зрения снижения напряженности между сторонами и укрепления доверия. Мортон также выразила сожаление и соболезнования в связи с гибелью азербайджанских журналистов и гражданского лица в результате разрыва мины.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил Соединенное Королевство за поддержку процесса разминирования в освобожденных районах Азербайджана через Программу развития Организации Объединенных Наций и за сотрудничество с ANAMA в этом направлении.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и с удовлетворением отметили меморандум о взаимопонимании, подписанный между министерством энергетики Азербайджана и BP.

В ходе телефонного разговора были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.