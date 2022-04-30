Состоялось очередное заседание рабочей группы по экологическим вопросам межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях.

В заседании приняли участие представители соответствующих государственных структур, представленных в рабочей группе.

На заседании были обсуждены работы, проделанные в связи с выполнением ”Плана действий по решению военно-политических, социально-экономических, гуманитарных, организационных и других неотложных вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики». Члены группы были проинформированы о мониторингах, проводимых в освобожденных районах с целью оценки экологической ситуации, в том числе анализах, проводимых с целью контроля загрязнения трансграничных рек, и комплексных исследовательских работах с участием соответствующих структур.

Членов группы проинформировали о работах по мониторингу окружающей среды и гидрометеорологии в Карабахе и Восточном Зангезуре. На освобожденных территориях до 2025 года предусмотрено установить 11 гидрологических, 8 метеорологических, 1 радиометеорологическую, 4 радиоэкологические станции. Принимаются меры по установке 5 метеорологических станций в Шушинском, Кяльбаджарском, Агдамском, Зангиланском и Физулинском районах. С целью оценки водных ресурсов начато строительство 11 гидрологических автоматических станций.