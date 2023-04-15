Состоялось первое заседание Союза молодежи Общины Западного Азербайджана.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Общины, на заседании председатель Союза молодежи Общины, депутат Милли Меджлиса Рамин Мамедов сказал, что сказанные Президентом Ильхамом Алиевым 24 декабря 2022 года на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана в здании Общины Западного Азербайджана имеют большое историческое и политическое значение. Он отметил, что вопрос возвращения в Западный Азербайджан сегодня стоит на повестке дня как одна из главных задач каждого азербайджанца, в том числе молодежи. В положениях Концепции возвращения отражены основные принципы возвращения, вопрос возвращения в Западный Азербайджан стал сегодня одним из важных компонентов внешней политики Азербайджана. Он отметил, что основная задача каждого молодого человека заключается в том, чтобы проявлять активность в этих процессах, а также передавать факты с использованием современных технологических возможностей и инструментов.

Выступивший затем председатель Правления Азиз Алекберли кратко проинформировал об организационной структуре, деятельности и предстоящих задачах Общины Западного Азербайджана. Председатель Общины коснулся Концепции возвращения в Западный Азербайджан и важной работы по принятию решений, принятых в связи с этим, проинформировал о вопросах возвращения в Западный Азербайджан, работе, которую предстоит провести по плану мероприятий на международном уровне, рассказал о роли молодежи в этом вопросе.

Депутат Милли Меджлиса Кямал Джафаров подчеркнул, что молодежь должна выступать в различных структурах и платформах с единой позиции, стать частью работы, связанной с возвращением в Западный Азербайджан, и каждый представитель молодежи должен стремиться внести свой вклад в это дело.

В своем выступлении депутат Сабина Хасаева сказала, что ведение борьбы со ссылкой на исторические факты важно для каждого молодого человека. Было отмечено, что сегодня каждый молодой человек должен считать себя западным азербайджанцем, использовать свои знания и потенциал, чтобы внести вклад в работу по возвращению на родные земли.

Депутат Эмин Гаджиев в своем выступлении осудил сожжение азербайджанского флага на спортивных соревнованиях в Армении и в качестве сравнения обратил внимание на создание полностью комфортных и безопасных условий для выступления армянских спортсменов на соревнованиях, состоявшихся в Азербайджане.

Политолог Заур Мамедов также поделился своими мыслями о возвращении в Западный Азербайджан, рассказал о важности возвращения на наши земли.

На встрече выступили проректор Университета Одлар Юрду Габиль Гафаров, студент III курса Азербайджанского технического университета Али Магеррамли, сотрудница Государственной налоговой службы, докторант Экономического университета Айгюн Мамедова, председатель студенческой профсоюзной организации Университета архитектуры и строительства, доктор философии по технике Байрам Мамедов, студент III курса Азербайджанского технического университета Намиг Мурадов.

После выступлений председатель Союза молодежи Рамин Мамедов сообщил, что следующие встречи будут посвящены специальным темам.