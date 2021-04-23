Состоялось открытие надгробного памятника выдающемуся азербайджанскому генералу Алиаге Шихлинскому

156-летие со дня рождения генерала Алиаги Шихлинского, которого называли «Богом артиллерии», было отмечено открытием нового надгробного памятника.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по поручению главы государства территория вокруг могилы генерала была благоустроена, а изготовление надгробного памятника было поручено скульптору Ханлару Ахмедову. По словам представительницы рода Шихлинских Солмаз Шихлинской, она обратилась к Президенту в связи с благоустройством могилы и изготовлением надгробного памятника и за короткое время на ее обращение был дан положительный ответ. Солмаз Шихлинская лично от себя и от имени членов своей семьи выразила признательность Президенту Ильхаму Алиеву за проявленные внимание и заботу.

Скульптор Ханлар Ахмедов сказал, что он является также автором мемориальной доски, установленной несколько лет назад на доме, где жил Алиага Шихлинский: «Очень рад, что мне поручено изготовить и надгробный памятник. Спасибо нашему государству за то, что поддерживает нас в этом деле. Я мечтаю изготовить из бронзы памятник генералу артиллерии Алиаге Шихлинскому, который займет достойное место в городе Баку».

«Алиага Шихлинский гордость не только нашего рода, фамилии, но и всего Азербайджана», — сказал публицист Эльчин Шихлы. Он отметил, что генерал Алиага Шихлинский является одним из основоположников Азербайджанской армии. Первым министром обороны был Самедага Мехмандаров, а его заместителем – Алиага Шихлинский. Эти люди отдали жизнь за Родину. Их можно также называть основоположниками нашей Победы в Отечественной войне.

Историк Мехман Сулейманов отметил, что стать военачальником в такой огромной империи, как царская Россия, было крайне нелегко. Научно-практические заключения Алиаги Шихлинского применялись как в армии царской России, так и передовых армиях Европы. Он заложил основу регулярной армии, военного образования, военного словаря в Азербайджане. В 1917 году Шихлинский впервые в Тифлисе создал национальный корпус из азербайджанцев и тем самым заложил основу Национальной армии Азербайджанской Демократической Республики. Кроме того, генерал Алиага Шихлинский имеет особые заслуги в освобождении в 1918-1920 годы Карабаха от дашнакских формирований. Он сыграл исключительную роль в воспитании национальных военных кадров в Азербайджане.

Отметим, что Алиага Шихлинский более 50 лет безукоризненно служил в регулярной армии. Обладающий феноменальным талантом генерал артиллерии до конца жизни преданно служил азербайджанскому народу, который он любил всей душой.