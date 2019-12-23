Соседи России недовольны законом о предустановке российского софта

Три страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Беларусь, Казахстан и Кыргызстан — раскритиковали новый российский закон об обязательной предустановке российского софта на мобильные устройства, компьютеры и смарт-телевизоры. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на копию протокола совещания Департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), состоявшегося 13 декабря.

По мнению представителей трех стран, подписанный президентом России Владимиром Путиным закон нарушает договор о союзе, генеральное соглашение ВТО по торговле услугами и Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования». Беларусь, Казахстан и Кыргызстан опасаются, что это может негативно повлиять на работу внутреннего рынка и ограничить оборот в России технически сложных товаров из других стран.

Спорный закон вступает в силу 1 июля 2020 года. Он запрещает продажу техники, на которой не предустановлено российское программное обеспечение. Перечень обязательных приложений составит правительство России. Ассоциация торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники, куда входит и американская компания Apple, просила Путина не подписыватьэтот закон. (WD)