Сеть благотворительных фондов миллиардера Джорджа Сороса Open Society Foundations готовится закрыть часть офисов по всему миру на фоне решения сократить 40% сотрудников.

Основная волна сокращения и закрытий придется на Африку: фонд откажется от сотрудников в ряде городов Эфиопии, Уганды, ЮАР, ДР Конго, Нигерии и Сьерра-Леоне. Кроме того, будут закрыты офисы в Барселоне и Балтиморе. О последних фонд уже сообщал, а офисы в Африке в последнее время были на разных стадиях закрытия или слияния в одно региональное подразделение, сообщил представитель фонда. Сокращения затронут в основном тех, кто занимается активной работой, например предоставлением грантов, говорят источники. (Bloomberg)