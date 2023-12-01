Военная кампания Израиля против ХАМАС будет долгой и может продлиться весь следующий год. Одна из главных целей – уничтожение трех лидеров группировки, но «Моссад» и другие разведслужбы Израиля также готовят план по ликвидации всех ее руководителей. Охота за ними будет вестись по всему миру даже после прекращения военной операции – в качестве возмездия за нападение боевиков 7 октября.

Израиль известен своими тайными операциями по ликвидации нацистских преступников, а также террористов и боевиков, ответственных за убийство его граждан.

Сейчас разведслужбы по приказу премьер-министра Беньямина Нетаньяху разрабатывают планы ликвидации руководителей ХАМАС, рассказали The Wall Street Journal израильские официальные лица. В числе целей – также лидеры политического крыла движения, которые уже около десятилетия живут в Катаре. Подобная операция связана не только с физическими, но и с дипломатическими рисками. Израиль в последние годы налаживал связи с арабскими странами, с некоторыми из них установил дипломатические отношения, готовилась нормализация отношений с Саудовской Аравией. Эта тенденция была одной из причин нападения ХАМАС, руководство которой хотело сорвать мирный процесс. Катар же стал едва ли не главным посредником в ходе нынешнего конфликта, его представители объявили о недавнем прекращении огня и участвовали в подготовке соглашения об обмене заложниками. На этой неделе в Катар приезжали директора «Моссада» и ЦРУ.

Другие высокопоставленные представители ХАМАС живут в Ливане и Турции. По словам израильских чиновников, для руководства страны вопрос теперь заключается не в том, пытаться ли уничтожить лидеров группировки в других странах, а в том, где и как это сделать.

Пока же ближайшей целью является «решительная» победа над 24 батальонами ХАМАС, уничтожение выстроенных группировкой туннелей в секторе Газа и возможностей для управления, рассказали Financial Times несколько человек, знакомых с планами израильского руководства. Цель эта также включает ликвидацию трех членов высшего руководства ХАМАС – Яхьи Синвара, Мухаммеда Дейфа и Марвана Иссы. По словам одного человека, знакомого с военными планами Израиля,это будет долгая война, мы еще не прошли даже половину пути для достижения своих целей.