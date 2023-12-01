Военная кампания Израиля против ХАМАС будет долгой и может продлиться весь следующий год. Одна из главных целей – уничтожение трех лидеров группировки, но «Моссад» и другие разведслужбы Израиля также готовят план по ликвидации всех ее руководителей. Охота за ними будет вестись по всему миру даже после прекращения военной операции – в качестве возмездия за нападение боевиков 7 октября.
Израиль известен своими тайными операциями по ликвидации нацистских преступников, а также террористов и боевиков, ответственных за убийство его граждан.
Сейчас разведслужбы по приказу премьер-министра Беньямина Нетаньяху разрабатывают планы ликвидации руководителей ХАМАС, рассказали The Wall Street Journal израильские официальные лица. В числе целей – также лидеры политического крыла движения, которые уже около десятилетия живут в Катаре. Подобная операция связана не только с физическими, но и с дипломатическими рисками. Израиль в последние годы налаживал связи с арабскими странами, с некоторыми из них установил дипломатические отношения, готовилась нормализация отношений с Саудовской Аравией. Эта тенденция была одной из причин нападения ХАМАС, руководство которой хотело сорвать мирный процесс. Катар же стал едва ли не главным посредником в ходе нынешнего конфликта, его представители объявили о недавнем прекращении огня и участвовали в подготовке соглашения об обмене заложниками. На этой неделе в Катар приезжали директора «Моссада» и ЦРУ.
Другие высокопоставленные представители ХАМАС живут в Ливане и Турции. По словам израильских чиновников, для руководства страны вопрос теперь заключается не в том, пытаться ли уничтожить лидеров группировки в других странах, а в том, где и как это сделать.
Пока же ближайшей целью является «решительная» победа над 24 батальонами ХАМАС, уничтожение выстроенных группировкой туннелей в секторе Газа и возможностей для управления, рассказали Financial Times несколько человек, знакомых с планами израильского руководства. Цель эта также включает ликвидацию трех членов высшего руководства ХАМАС – Яхьи Синвара, Мухаммеда Дейфа и Марвана Иссы. По словам одного человека, знакомого с военными планами Израиля,это будет долгая война, мы еще не прошли даже половину пути для достижения своих целей.
По словам другого, операция только в северной части сектора Газа завершена, «вероятно, на 40%», одноименный город «еще полностью не захвачен». Затем армия двинется на юг, одна из целей – взять под контроль границу с Египтом, откуда контрабандой поставляется оружие для ХАМАС.
Длившееся неделю перемирие завершилось, и в пятницу Израиль возобновил операцию в Газе.
Она, по всей видимости, продлится еще несколько месяцев, говорят люди, знающие о подготовке к продолжению военных действий. «О неделях речь не идет», – сказал человек, проинформированный о дискуссиях по этому вопросу между Израилем и США.
После этого наступит «переходный период и этап стабилизации», который может продлиться до конца 2024 г. Ожидается, что военные действия будут вестись с меньшей интенсивностью, но где и в каких количествах будут находиться в это время израильские подразделения, пока не ясно. В отличие от предыдущих военных кампаний и войн, которые вел Израиль, в этот раз четкого окончания операции не будет, полагает израильский чиновник: «Не будет такого, что судья свистнет в свисток, и все закончится». (moscowtimes.ru)