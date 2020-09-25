«Сопредседатели МГ ОБСЕ понимают, что ситуация выходит из-под контроля»

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился со спецпредставителем ЕС по Южном Кавказу Тойво Клааром. На встрече президент Азербайджана заявил о том, что власти Армении переселяют армян из Ливана в Шушу и на другие оккупированные территории.

«Они демонстрируют, показывают это по телевидению, в интернете. Фактически они всецело игнорируют нормы международного права и совершают преступление. Причина их такого поведения заключается в том, что их некому остановить. Сопредседатели Минской группы их не останавливают. Заявления Минской группы являются заявлениями без прямого адресата. Потому что Азербайджан не предпринимал никаких провокационных шагов. Мы не нападали на них на государственной границе, не отправляли диверсионную группу, не заявляли о создании добровольческой армии, не совершали никаких других провокаций», — сказал президент.

Президент также добавил, что по данным разведисточников Азербайджана, ведется очень серьезная военная подготовка, ВС Армении сосредотачиваются на линии соприкосновения, на государственной границе.

«Мы следим за ситуацией и будем обороняться, как мы уже делали это в Товузе и во многих других случаях. Если они нападут на нас, то пожалеют об этом. Я просто хочу, чтобы вы знали об этом и передали этот месседж Европейской комиссии, хочу увидеть, что Европейская комиссия предпримет для сдерживания новых провокаций агрессора», — подчеркнул президент.

Комментируя # визит Тойво Клаара в Баку, политолог Ахмед Алили сказал, что в Европе обеспокоены ситуацией, и в Брюсселе видят, что ситуация накаляется.

«Даже в поздравлении с днем независимости Армении, Макрон указал, что Франция готова сделать все для того, чтобы конфликт был решен путем переговоров. Последнее заявление сопредседателей МГ ОБСЕ говорит о том, что и они понимают, что ситуация выходит из-под контроля», — сказал он.

Аналитик также добавил, что сейчас оппозиционные партии готовятся выступить против Пашиняна, поэтому он сейчас нуждается в разыгрывании патриотической карты.

«Военные действия и патриотический фон нужны Пашиняну для того, чтобы сплотить электорат вокруг себя, маленькая победоносная война может помочь в этом плане. Президент Алиев предупреждает об этом европейцев и все мировое сообщество. Если заметили, то он уже несколько раз об этом заявлял в разных форматах», — добавил аналитик.

По словам Алили, Армения провоцирует Азербайджан на войну, чтобы потом обвинить нас в этом, тем самым, легитимизировать свой выход из переговорного процесса.

«Другая его цель – это аннулирование итогов переговорного процесса, которые состоялись до него. Пашинян с самого начала заявлял о том, что, якобы, на столе переговоров нет никаких документов, но затем мы увидели заявление сопредседателей, где они указали на определенные пункты в переговорном процессе. То есть, и азербайджанская сторона, и сопредседатели МГ ОБСЕ косвенно заявляют о наличии данного документа. В этом плане новые военные действия помогли бы Пашиняну избавиться от предыдущих итогов переговорного процесса», — подчеркивает эксперт.

Алили также добавил, что заявления президента Азербайджана являются конкретном месседжем ЕС, чтобы в случае военного обострения со всеми вытекающими обстоятельствами, никто нас в этом не обвинял.