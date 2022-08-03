Утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, вели интенсивный обстрел позиций подразделений азербайджанской армии, дислоцированных в направлении Лачинского района, сообщает министерство обороны Азербайджана.

В результате военнослужащий срочной действительной военной службы Кязимов Анар Рустам оглу получил пулевое ранение и стал шехидом.

Руководство министерства обороны Азербайджана выражает глубокие соболезнования семье и близким военнослужащего, ставшего шехидом.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры, отмечается в сообщении минобороны.