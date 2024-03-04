В Шамкирскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий N-ской воинской части Министерства обороны рядовой Эйвазлы Муса Эхтирам оглу покончил с собой, применив огнестрельное оружие.

Об этом говорится в сообщении Военной прокуратуры.

На основании поступившей информации сотрудниками Шамкирской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджанской Республики был проведен осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств изъяты предметы, представляющие значимость для дела, а также взяты показания и выполнены другие действия.

По данному факту в Шамкирской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены различные экспертизы, проведены необходимые следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается, будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства.