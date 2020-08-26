Сокращение рабочей недели для Азербайджана – не вариант

Пандемия коронавируса во многих странах стала причиной увеличения уровня безработицы, и сейчас рассматриваются разные варианты, которые позволят людям не остаться без средств к существованию.

Так, в Германии глава Министерства труда Хубертус Хайль предложил в связи с этим сократить рабочую неделю до четырех дней с частичной компенсацией зарплаты. Об этом пишет Lenta.Ru со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

Ранее глава промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман предложил задуматься о переходе на новый режим, поскольку это может стать «ответом на структурные изменения в таких секторах, как автомобильная промышленность», и позволит сохранить рабочие места.

Экономист Фуад Ализаде заявил # о том, что четырехдневная рабочая неделя — то, о чем в последнее время много говорят в развитых странах. У людей в этом случае останется больше времени на повышение квалификации, а значит, улучшится качество работы, они смогут учиться чему-то новому. У них будет возможность заниматься спортом, подправить при необходимости свое здоровье, а ведь хорошее здоровье – немаловажный аспект, без него работник не сможет отдаваться делу в полную силу. К тому же уменьшится нагрузка на систему здравоохранения. У работников появится больше времени на семью, а важность крепких семейных уз невозможно переоценить. Люди будут больше отдыхать, а значит — станет меньше стрессов, депрессий. В общем, это даст положительный эффект.

«Но хватит ли у нашего государства возможностей, чтобы перейти на четырехдневную неделю? Это потребует определенных государственных затрат. Сейчас для нашей страны – это не вариант. Данный переход негативно повлияет на производительность труда. Но в перспективе этот вопрос можно будет рассмотреть», – считает Ализаде.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев уверен, что мы не готовы к таким решениям ни экономически, ни психологически.

«Если говорить о немцах, то они в основном дисциплинированы, у них повышен КПД, так что они могут подумать о подобном. В наших условиях, нам надо подумать не об укороченной рабочей неделе, а о создании полноценных новых рабочих мест. Это должны быть рабочие места в рентабельных сферах, таких как IT, фармакология», – заявил он.

Экономист Натиг Джафарли отметил, что многие наши граждане готовы работать и по 7 дней в неделю, главное, чтобы была работа и за нее нормально платили. Потому такие инициативы, как в Германии, для нас неактуальны.

«В государственном секторе еще можно было бы рассмотреть вариант сокращения рабочей недели. Напомню, там сейчас работает 900 тысяч человек. Но это тоже вряд ли осуществимо, ведь тогда работникам придется урезать зарплаты, а они и без того в госсекторе невелики. Скажем, учителя и врачи не согласятся работать на ползарплаты, это будет совсем мизерная сумма. В частный сектор государство не имеет право вмешиваться, хотя, например, лимит рабочих часов формально существует. Но его существование ничего не меняет, многие работодатели его игнорируют», – говорит он.

По словам Джафарли, нельзя осуществлять такие меры сверху, нужны другие подходы. Если каждое рабочее место будет поддерживаться государством, то бизнес будет заинтересован в создании большего количества рабочих мест.

Экономист отметил, что будущее за такой социальной концепцией, как безусловный базовый доход. Государство выделяет каждому гражданину определенную сумму денег для удовлетворения его основных жизненных потребностей. В любом случае мир придет к нему.

«В развитых странах, думаю, что это случится через 5-10 лет, в других, безусловно, позднее. Социальное расслоение в обществе идет ударными темпами, что вызывает потрясение. Взять, например, США. Согласно некоторым исследованиям, 1% американцев живет прекрасно, остальные гораздо хуже.

До пандемии, – говорит Джафарли, – активно велись дискуссии о базовом доходе и в некоторых странах были проведены эксперименты в связи с возможным его внедрением. Пандемия только подстегнет необходимость таких выплат, но у каждой страны свой путь и свой подход, в том числе к этому вопросу».

В Азербайджане, как отмечает эксперт, экономика зависит от нефтяных доходов, хотя в последнее время пытаются развивать ненефтяной сектор. Чтобы выплачивать гражданам безусловный базовый доход, государство должно выйти на определенный уровень. Когда это будет – сейчас сказать сложно.