«Софагейт» турецко-европейским отношениям не угроза

В очередной раз международная пресса, политики и эксперты огульно обвиняют Турцию, теперь уже в неуважении к дипломатическому статусу и полу председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время ее совместного визита с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Анкару.

Во время приема у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в комнате оказалось всего два кресла, а не три, председатель Европейского совета немедленно подошел к креслу под соответствующим флагом, вызвав замешательство у коллеги из Еврокомиссии. И удивленной Урсуле фон дер Ляйен, которая даже вышла из дипломатического этикета — развела руками и выразила недоумение, — пришлось сесть на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлута Чавушоглу. Чем, казалось бы, турецкая сторона подчеркнуто поставила ее статус одного из первых лиц Евросоюза на один уровень с главой внешнеполитического ведомства страны, которая безрезультатно на протяжении десятков лет стремится попасть в европейскую семью.

Многие эксперты окрестили инцидент «софагейтом» (англ. sofa — диван). Масла в огонь подлило и то обстоятельство, что с точки зрения протокола Мишель и фон дер Ляйен якобы являются равновеликими фигурами — они оба представляют ЕС на высшем уровне. Однако бывший Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, комментируя ситуацию, пояснил, что глава Евросовета в этой ситуации является главным лицом.

Но, несмотря на это, Европарламент пришёл в возмущение от того, как обошлось руководство Турции с первой женщиной-председателем Еврокомиссии. Депутаты поместили свои комментарии с хэштегом «Уступите ей место».

Пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер заявил: «Тем не менее она решила продолжать, отдавая приоритет содержанию переговоров, а не протоколу. Однако Председатель ожидает, что к учреждению, которое она представляет, будут относиться в соответствии с требуемым протоколом. Поэтому фон дер Ляйен попросила свою команду осуществить необходимые контакты для того, подобный инцидент не произошёл в будущем».

Некоторые расценили «нарушение протокола» как нарушение равноправия полов, и припомнили Турции, что за несколько недель до этого происшествия Анкара вышла из Стамбульской конвенции о предупреждении насилия в отношении женщин и борьбе с ним. «Сначала они выходят из Стамбульской конвенции, а теперь оставляют президента Европейской комиссии без места в ходе официального визита. Позор», — написала депутат Европарламента от Испании Иратче Гарсиа Перес. Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь назвал ситуацию «шокирующей».

Но с самым шокирующим протестом выступил премьер-министр Италии Марио Драги, сделав настолько оскорбительное для президента Эрдогана высказывание, что итальянский посол был вызван в МИД Турции.

«Я совершенно не разделяю поведение Эрдогана в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, считаю его неподобающим и мне жаль, что глава ЕК была унижена. <…> С такими диктаторами для того, чтобы работать, необходимо честно говорить о различиях и сотрудничать в интересах собственной страны, необходимо обрести равновесие», — с таким заявлением выступил Драги в четверг в ходе пресс-конференции, которая демонстрировалась в эфире канала Rai News 24.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал неприемлемой популистской риторикой высказывания премьер-министра Италии Марио Драги в адрес турецкого президента Тайипа Эрдогана. Чавушоглу заявил, что визит фон дер Ляйен и Мишеля, вызвавший вопросы у европейской стороны, был организован с учетом протокольных предложений ЕС. По его словам, «такое расположение стульев было организовано в соответствии с предложениями ЕС».

Брюссельский специалист по протоколу выступил в защиту турецкой стороны, пояснив, что в Анкаре им обоим оказали должное гостеприимство: «Турецкий протокол на 100% соответствует стандартам международного протокола, — сказал Тома Сладко. – То, что произошло в Анкаре, типично для делегации деятелей одного уровня. Один гость должен был взять на себя функции её главы, получить более высокий ранг и сесть рядом с хозяином».

Сам Шарль Мишель в среду же вечером опубликовал пост в Facebook, в котором настаивал, что изображения встречи произвели ложное впечатление. За свои действия он не извинился и вины за случившееся не признал. «Строгое толкование турецкими службами правил протокола … привело к удручающей ситуации — другому, даже несколько уничижительному отношению к президенту Европейской комиссии», — высказал свою версию глава Европейского совета, и выразил сожаление, что схема протокола, реализованная во время встречи, затмила важность визита. Он также подчеркнул, что Турция во время всего визита выказывала своим гостям должное их статусу внимание и упрекнуть турецкую сторону ему не в чем.

Бывший посол Франции в Израиле, США и ООН Аро Жерар тоже утверждает, что Турция провела встречу согласно протоколу ЕС, и обвинения европейцев совершенно необоснованные. Бывший посол Италии в Анкаре Карло Марсили сказал, что считает обвинения в сексизме против президента Эрдогана неуместными. Он напомнил, что ни разу в ходе неоднократных визитов канцлера Германии Ангелы Меркель в Турцию в отношении нее не было замечено предвзятости или намека на сексизм.

К сожалению, высосанная из пальца проблема, тем более что в возникновении ее не было абсолютно никакой вины турецкой стороны, затмила сам саммит и ее миссию — подготовить «дорожную карту» еще до июньского саммита глав государств и правительств стран — членов Евросоюза.

Европейская пресса и европейские политики своими необоснованными претензиями к Анкаре оставили в тени сам процесс начала восстановления отношений между Турцией и ЕС. А обсуждались вопросы достаточно серьезные — начало переговоров по четырем областям расширения возможного сотрудничества: модернизация совместного таможенного союза, проведение переговоров на самом высоком уровне, облегчение условий для поездок турецких граждан в ЕС и дальнейшая финансовая помощь примерно 4 миллионам сирийских беженцев в Турции. Хотя Анкара ожидала, что на столе будет инициатива возобновления переговорного процесса по интеграции с ЕС.

Ну и, конечно, европейские гости не преминули указать турецкому лидеру на «ограничения свободы слова и действия против оппозиционных политических сил», что, как подчеркнула фон дер Ляйен, «является абсолютным приоритетом для Европейского союза». Она также раскритиковала выход Турции из Стамбульской конвенции о защите женщин от насилия. Потребовали и «изменить свою политику в Восточном Средиземноморье, Сирии, Ливии и на Кавказе». Тем самым дали понять, что в противном случае все инициативы Евросоюза будут заблокированы.

Как бы то ни было, Европа в очередной раз продемонстрировала, что предпочитает диктат в отношениях с Анкарой, хотя, безусловно, ЕС не менее нуждается в Турции, чем она в ней, в чем ранее признавалась и немецкий канцлер Меркель. А довольно оскорбительное заявление премьера Италии — менее значимой европейской страны, чем Германия или Франция, скорее рассчитано на внутреннюю публику в преддверии местных выборов. В Анкаре так и восприняли этот выпад Марио Драги. Тем более что в офисе фон дер Ляйен инцидент предпочли не раздувать. Она лишь попросила свою команду принять соответствующие меры, чтобы похожие инциденты в будущем не повторялись. Как заявил в четверг представитель ЕК Эрик Мамер, случившееся никак не повлияло на взаимодействие Евросоюза с Турцией. «Она отреагировала таким образом, чтобы не дать этой ситуации подорвать диалог с ее собеседниками, с президентом Эрдоганом. Все остальное — детали, которые не имели реального влияния на то, как мы работаем с властями Турции», — сказал Мамер на брифинге.

Итак, лед тронулся, Европа сделала шаг в сторону Турции, стартовали переговоры на высоком уровне, далее начнут работать рабочие группы. И никакие «софагейты» не могут затормозить начавшийся процесс налаживания отношений и дальнейшей интеграции.