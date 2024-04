Один из сильнейших союзников Москвы на Балканах закупает все больше европейского и американского оружия.

▪️Сербия подпишет с Францией крупнейшую в своей современной истории сделку на поставку оружия. Конфликт России в Украине побуждает одного из ближайших союзников Москвы диверсифицировать свои закупки вооружений.

▪️Белград планирует заказать дюжину французских истребителей Rafale у Dassault Aviation на сумму 3 миллиарда евро, что знаменует собой долгосрочное обязательство перед Западом после десятилетий зависимости от российских самолетов.

▪️В начале конфликта президент Сербии Александр Вучич разочаровал европейские столицы, отказавшись присоединиться к западным санкциям против режима Владимира Путина и сохранив Сербию открытой для российского бизнеса.

▪️Но по мере усиления давления со стороны Европы и США Вучич начал разрешать поставки боеприпасов сербского производства в Украину и закупать западное оружие в дополнение к китайским и российским системам, которые сейчас используются сербскими вооруженными силами.

▪️«Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшие два месяца и в присутствии президента Франции», — заявил Вучич на прошлой неделе в Париже после встречи с Макроном. «Мы полны решимости приобрести новые самолеты, которые значительно повысят наши боевые возможности».

▪️«Мы полагались на технологии советского типа, и у нас есть необходимость поддерживать это оборудование», — сказал источник The Financial Times. «В силу геополитических обстоятельств сейчас даже при желании невозможно покупать у России».

▪️«Наши экономические отношения получили реальный толчок… и мы можем пойти дальше», — подчеркнул Макрон после приема Вучича в Париже. Обсуждение оборонных контрактов и энергетических проектов «свидетельствует о политическом доверии и желании расширить наши отношения».

▪️Сербский чиновник, собеседник The Financial Times, отметил изменение тона: «Раньше Париж не проявлял особого интереса к этой части Европы. Но теперь все изменилось». (The Financial Times)