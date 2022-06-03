Украина ведет оборонительную войну и не планирует наносить удары по объектам на территории России вооружением, предоставленным США.

Об этом на своей странице в Twitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Сегодня задача России №1 – подорвать доверие между Украиной и США. Украина ведет оборонительную войну, и не планирует использовать РСЗО (предоставленные США) для атак объектов на территории России. Наши партнеры знают, где используется их техника», — написал Подоляк.

Он назвал любые утверждения о таком намерении психологической операцией российских спецслужб.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что отправит в Украину передовые ракетные системы РСЗО HIMARS. США поставят к ним снаряды, которые летят на 70+ км.