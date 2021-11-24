Ситуация в карабахской дипломатической плоскости постепенно стала проясняться. На самом высоком уровне в обоих государствах было официально заявлено, что встреча лидеров Азербайджана и Армении состоится 15 декабря в Брюсселе в рамках саммита «Восточного партнерства». Признаем, правы оказались те политические обозреватели, которые прогнозировали, что очередная встреча состоится до конца года, и, возможно, даже будет подписан мирный договор.

Но касательно этой встречи возникают некоторые вопросы: во-первых, ожидалось, что она состоится при посредничестве России, однако эту роль взял на себя Совет Европы; во-вторых, ожидалось, что встреча завершится подписанием мирного договора, однако без участия России и Турции это вряд ли возможно.

И, похоже, что дав согласие на декабрьскую брюссельскую встречу, Никол Пащинян, скорее всего, старается затянуть процесс, ведь понятно, что в Брюсселе никакой документ не может быть подписан. Поэтому не случайно высказывались предположения, что до брюссельской встречи может быть другая, с участием уже России. По самым последним сообщениям, такая трехсторонняя встреча состоится 26-го ноября в Сочи, т.е. до саммита в Брюсселе. Напомним, что эту информацию пока официально распространил пресс-центр Кремля.

И если даже саммит в Сочи состоится, вряд ли стоит ожидать подписания там мирного договора. Потому как, в этом случае отпадает необходимость во встрече в политическом центре Европы. Т.е., ожидать подписания какого-либо документа в Сочи или Брюсселе не приходится.

Однако, все же, как сообщают армянские СМИ, в Армении происходят массовые акции протеста с требованием к премьер-министру Николу Пашиняну огласить, что же он собирается подписать с лидером Азербайджана. Хотя по кадрам армянского телевидения можно сделать вывод о малочисленности протестующих. Похоже, армянский премьер разыгрывает очередную политическую игру, желая показать, что якобы на него оказывается давление со стороны армянской оппозиции. Плюс, ему понадобился предлог для проведения пресс-конференции, чтобы рассказать о своих планах.

Из всего этого можно прийти к заключению: подписание договора в ближайшее время исключается, его не будет и в декабре, но возможно, что оно состоится в начале следующего года.

Но тут следует помнить еще о двух заинтересованных акторах — России и Турции. Пашинян постоянно стремится обойти Москву, что наблюдается и на сей раз. Но и Кремль не дремлет, наверняка там уже готов сценарий для европейских фокусов Пашиняна, плюс, из ноябрьской сочинской встречи Пашинян уже сделает для себя кое-какие выводы.

Что касается братской Турции, она уже огласила четыре требования: во-первых, должен быть открыть Зангезурский коридор; во-вторых, должен начаться процесс демаркации на границе; в-третьих, Армения должна отказаться от территориальных притязаний к Турции и Азербайджану, от требований о признании лживого, фальшивого армянского геноцида; в-четвертых, Ереван должен подписать мирный договор с Баку.

Весьма справедливые и логические требования. Поэтому в Европе должны понять, что Анкара вовсе не является простым наблюдателем в процессе, а есть его участник. Понятно, что пока не будут выполнены ее требования, санкции против Армении полностью не снимутся.

У предстоящей европейской — брюссельской встречи же может быть только одна миссия: после этой встречи другие два сопредседателя Минской Группы – США и Франция, наконец-то, угомонятся, по крайней мере, мы надеемся на это. После нее господам Макрону и Байдену будет чем отчитываться перед своими армянскими избирателями.

Но, по большому счету, эта встреча простая потеря времени для нас, а Армения пока будет в выигрыше. Но все это лишь временно, и самое главное — бесполезно: у Еревана в распоряжении больше нет тридцати лет, плюс, ему их не могут представить даже его европейские партнеры…