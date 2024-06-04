Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и государственная нефтегазовая компания Турции (BOTAŞ) подписали соглашения в области энергетики.

Как сообщает АПА, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в социальной сети «X».

«Стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией успешно развивается в области экономики и энергетики, как и во всех сферах.

Соглашения, подписанные в области энергетики между SOCAR и BOTAŞ при участии министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара, придадут дополнительный импульс укреплению энергетической безопасности в регионе», — говорится в публикации.