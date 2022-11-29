Материальная помощь в размере 200 манатов, предоставляемая лицам, получающим пенсию по страховому принципу, со следующего года будет включена в пенсию в разделенной на равные части форме.

Как передает АПА, об этом сказал начальник департамента пенсионного обеспечения государственного Фонда социальной защиты Эйваз Исмаилов в ходе «Социального часа».

Он сказал, что ГФСЗН подготовил соответствующий проект и представил его соответствующим структурам: «В проекте отмечается, что 200 манатов помощи будут разделены на месяцы и добавлены к сумме пенсии. Предусматривается индексация со следующего года. После изменений в законодательство сумма в размере 16 манатов 67 гяпиков будет добавляться к пенсии».