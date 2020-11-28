Снова истекают сроки полной компенсации банковских вкладов населения

В первых числах декабря истекают сроки действия закона о полном страховании банковских вкладов. Механизм полной компенсации вкладов граждан в кредитно-финансовых организациях страны действует уже три года, будучи принят в марте 2016 года. В прошлом году практику страхования продлили еще на год – до 4 декабря этого года. Ожидается ли пролонгация закона в наступающем году пока не известно.

«Если действие закона не продлят, то вкладчики уже по действующему закону о страховании вкладов получат назад только сумму, не превышающую 30 тыс. манатов, — сообщил # банковский эксперт Акрам Гасанов. – Полагаю, правительству следует определиться, будет ли продлен закон после этой даты». Впрочем, желающие могут забрать свои вклады из банков, говорит аналитик, поскольку, согласно закону, вкладчик может потребовать даже свой срочный вклад – по его обращению 20% должны вернуть сразу, а остальную сумму в течение пяти рабочих дней.

По мнению Гасанова, серьезного оттока вкладов из банков по этому случаю не будет, поскольку уже два года ожидают, что этот закон потеряет силу, но в итоге его продлевают. «Поэтому многие не теряют надежду. Еще больше людей, думаю, за это время просто поделили суммы, ограничив вклад в одном банке до страхуемого лимита в 30 тыс. манатов, либо же большие вклады вложены в крупные банки, которым не угрожает риск банкротства».

Другой аналитик, эксперт-экономист Самир Алиев уверен, что полное страхование вкладов отслужило свой век и с законом пора попрощаться: «Опыт последних четырех закрытых банков показал, что полный механизм страхования создает множество проблем. Однако закон, предусматривающий ограниченную компенсацию и вступающий в силу на следующей неделе, также нуждается в доработке», — сказал он.

Сама история внедрения системы безлимитной компенсации вкладов относится к 2015 году – тогда, перед лицом экономического кризиса и падения нефтяных цен правительство решило поддержать банки и вкладчиков, как следствие в стране был принят закон «О полной компенсации вкладов», призванный предотвратить потери вкладов физических лиц на случай банкротства финансовых структур. И это решение, по его словам, не было лишено логики, поскольку на волне падения цены нефти и банковского кризиса начался массовый отток вкладов из банков. Система полной компенсации помогла добиться стабильности, но нельзя продолжать эту практику в долгосрочной перспективе.

Основным недостатком этой системы Алиев считает тот факт, что Фонд страхования вкладов становится крупнейшим кредитором закрывшихся банков. При таком раскладе получается, что чем больше защищенных депозитов в банке, тем меньше шансов у незастрахованных кредиторов получить назад свои деньги. В довесок этому полная гарантия вкладов физлиц приводит к концентрации капитала в крупных банках, резюмировал экономист. Он также напомнил, что с нового года вступают в силу требования предыдущего закона «О страховании вкладов», принятого в 2006 году. При этом, говорит он, единственное различие между этими документами в размере компенсации: «То есть размер компенсации по вкладам в закрытых банках после прекращения действия полного механизма страхования не превысит 30 тысяч манатов, или 17 647 долларов по текущему курсу».