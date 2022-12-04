Появилась информация, что в министерстве обороны России приняли важное решение в отношении частичной мобилизации. Изменения будут действовать уже в текущем месяце, сообщает PRIMPRESS.

Специалисты напомнили, что несмотря на то, что в стране частичная мобилизация была завершена, продолжается другой процесс, касающийся специальной военной операции.

Речь идёт о выплатах для военнослужащих, которые придут с 10 по 20 декабря 2022 года. Денежные средства получат те, кто отслужил полный месяц. Сумма выплат составила 195 000 рублей.

Выплаты за декабрь должны были прийти только в январе следующего года, однако представители министерства решили выплатить средства до 25 декабря. Решение объяснили тем, что мобилизованным и их семьям понадобятся средства для подготовки к новогодним праздникам.