Российские солдаты застрелили в спины двух безоружных мирных жителей, когда отходили после столкновений в окрестностях Киева.

Видео с камер видеонаблюдения обнародовал телеканал CNN, передает Укринформ.

«Оба гражданских погибли после бессердечной стрельбы, которая противоречит так называемым правилам войны, запрещающим нападать на гражданских лиц», — указывает телеканал.

Журналисты СNN установили личности погибших. Это владелец автосалона, имя которого семья попросила не обнародовать, и 68-летний Леонид Пляц, работавший в автосалоне сторожем.

На видео видно, что двое гражданских украинцев сначала разговаривают с российскими солдатами, которые пытались проникнуть на территорию автосалона, но через несколько минут, когда мужчины возвращаются и двигаются от солдат вглубь автосалона, российские оккупанты стреляют им в спины.

«Но случившееся около автосалона 16 марта не было боем между военными и даже не между военными и вооруженными гражданскими… Это было трусливое, хладнокровное убийство двух безоружных людей», — говорится в сюжете.

После расстрела мужчин пятеро российских военных проникли в автосалон и начали его грабить. В тот момент охранник еще был жив. На видео видно, как он с усилием встал на ноги и наложил себе на бедро что-то похожее на жгут, добрался до поста охраны и вызвал помощь. Прибывшие на место добровольцы, которым сначала пришлось противостоять российским военным, застали мужчину живым, но не смогли его спасти.

Телеканал указывает, что на основе видео прокуратура проводит расследование убийства как военного преступления.