Полиция Турции подтвердила факт убийства двух россиянок на курорте Бодрум, сообщило российское Генконсульство в Анталье. Эту информацию дипломаты получили от турецких правоохранителей.

«Полиция подтвердила факт убийства гражданок России — женщины, 1981 года рождения и ее дочери, 2008 года рождения. Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Следствие подозревает в убийстве бывшего мужа убитой россиянки. По предварительным данным, он вместе с еще одним их ребенком уже уехал из Турции.

Генконсульство пообещало родным погибших помочь в оформлении необходимых документов и организации репатриации тел.

Тела женщины и девочки, завернутые в простыню, нашли 28 ноября на горном склоне в кустах в районе курортного поселка Ичмелер.