Сброшенные армянами снаряды стали причиной пожара на гражданских объектах

Вооруженные силы Армении продолжают подвергать обстрелу из артиллерийских орудий пункты компактного проживания населения Азербайджана, гражданские объекты, в том числе частные и многоквартирные дома, хозяйства, что приводит к разрушениям и пожарам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Брошенные армянскими вооруженными силами снаряды послужили причиной пожара в 3 домах и хозяйственных объектах, принадлежащих жителям Агдамского района. Сотрудники Государственной службы пожарной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям предотвратили пожар и не допустили перехода огня на близлежащие постройки.

В МЧС также поступила информация о пожаре в результате попадания снаряда на хозяйственный объект в Тертерском районе. В связи с интенсивным вражеским обстрелом данной территории вмешаться не удалось.

Министерство по чрезвычайным ситуациям сейчас работает в усиленном режиме. В случае любой чрезвычайной ситуации можно позвонить на горячую линию министерства «112».