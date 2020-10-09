Сброшенные армянами снаряды стали причиной пожара на гражданских объектах

Вооруженные силы Армении продолжают подвергать обстрелу из артиллерийских орудий пункты компактного проживания населения Азербайджана, гражданские объекты, в том числе частные и многоквартирные дома, хозяйства, что приводит к разрушениям и пожарам.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Брошенные армянскими вооруженными силами снаряды послужили причиной пожара в 3 домах и хозяйственных объектах, принадлежащих жителям Агдамского района. Сотрудники Государственной службы пожарной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям предотвратили пожар и не допустили перехода огня на близлежащие постройки.
В МЧС также поступила информация о пожаре в результате попадания снаряда на хозяйственный объект в Тертерском районе. В связи с интенсивным вражеским обстрелом данной территории вмешаться не удалось.
Министерство по чрезвычайным ситуациям сейчас работает в усиленном режиме. В случае любой чрезвычайной ситуации можно позвонить на горячую линию министерства «112».