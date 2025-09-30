Ноги министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен стали причиной скандала в соцсетях.

Показывая кадры со встречи Валтонен с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, иранский телеканал IRIB размыл кадры с ногами министра.

В той же передаче иранские телевизионщики размыли кадры ног министра иностранных дел Швеции Марии Мальмер Стенергард.

Узнав о цензуре, финский министр выразила сожаление и назвал действия иранского канала «печальными».

«Моя шведская коллега прислала мне видео в пятницу. Моей первой реакцией было то, что оно смешное. Но я тут же добавила: И грустное тоже», — написала министр иностранных дел Финляндии в соцсетях.

Позже она добавила, что не меняет одежду в зависимости от того, с кем разговаривает. “У меня есть правило, например, что я не буду посещать мероприятия, где требуется закрывать лицо или волосы”, — подчеркнула политик.

Её комментарии нашли поддержку среди финнов, которые возмутились действиям иранского телевидения.

Финская министр получила поддержку от финнов и других политиков. Министр финансов Финляндии Риикка Пурра написала на X: «Министр иностранных дел Элина заявила, что не меняет одежду в зависимости от того, с кем встречается, и что она не приемлет закрывания лица и головы. Именно так. Так ведут себя финские министры. Если женоненавистническая исламская позиция чего-то требует, то вам туда не стоит идти».

После этого член городского совета Хельсинки Сейда Сохраби опубликовала свою фотографию в укороченном платье.

«Мои приветствия исламским правительствам, которые считают, что женские ноги и равенство – это слишком», – написала Сохраби, которая имеет курдское происхождение.

После этого в Х появились десятки постов, где женщины фотографируются с ногами, сопровождая посты хэштегом #Mylegstoo («И мои ноги тоже»). Сама Сохраби признала, что была удивлена масштабами запущенного ею тренда.