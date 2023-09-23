Португальский нападающий саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду заявил журналистам, что не собирается в ближайшее время завершать карьеру. 38-летнего футболиста цитирует Goal.

«Говорят, что с Роналду покончено, но это неправда. Я буду продолжать играть до тех пор, пока мои ноги не скажут: «Криштиану, хватит». Я все еще многое могу показать на поле. Я по-прежнему люблю футбол, люблю забивать голы, люблю побеждать. Говорят, что со мной покончено, но я все еще доказываю, что это неправда», — сказал Роналду, передает РБК.

Португалец накануне сделал дубль в матче седьмого тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Ахли» (4:3).

После семи туров «Ан-Наср» набрал 15 очков и находится на пятом месте в турнирной таблице. Роналду с девятью голами возглавляет список лучших бомбардиров.

Роналду — пятикратный победитель Лиги чемпионов и пятикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион Европы, победитель Лиги наций. В декабре футболист подписал контракт с «Ан-Насром» до 2025 года.