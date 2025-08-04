Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил травму мышщ правой ноги в домашнем матче Кубка лиг против мексиканской «Некаксы». Об этом сообщает пресс-служба «Интер Майами».

Аргентинец был заменен на 11-й минуте встречи. Месси почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии.

В релизе клуба отмечается, что Месси получил незначительную травму. Нападающему предстоит пройти восстановительные процедуры, сроки возвращения игрока не уточняются.

Месси 38 лет, он выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Футболист в прошедшем сезоне стал победителем регулярного чемпионата MLS и был признан лучшим игроком турнира. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.