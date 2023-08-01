Последняя московская встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в большей степени запомнилась благодаря двум обстоятельствам. Во-первых, накануне встречи премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в мире нет ни одного государства, которое не признало бы Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Признаться, это было весьма важным, даже очень значимым заявлением, потому что в сегодняшней Армении подобные заявления требуют определенной смелости и их не так уж легко озвучивать, потому что это встречает определенное сопротивление со стороны не только оппозиции страны, но и армянской диаспоры и церкви.

В принципе, такие заявления представителей политической «верхушки» Армении должны быть не только последовательными, но они еще должны закрепиться в соответствующих двухсторонних или же многосторонних документах.

Но, к большому сожалению, мы пока этого не наблюдаем – да, премьер-министр Пашинян постоянно что-то говорит, порою даже накануне самых различных и важных встреч, но, как правило, эти заявления не находят отражения в соответствующих документах.

Именно поэтому вовсе неслучайно, что даже самые оптимистически настроенные политические аналитики или же наблюдатели не думают, что в этом году может быть подписано что-то наподобие мирного договора между сторонами, хотя высокопоставленные политические и дипломатические персоны с обеих сторон нередко заявляют, что стороны как никогда близки к взаимному согласию и пониманию…

Во-вторых, даже ведущие московские дипломаты стараются не употреблять словосочетание «Нагорный Карабах». И это стоит считать важным моментом переговорного процесса. Эта деталь еще раз показывает, что в Кремле, в отличие от прежних времен, считаются с мнением и позицией Баку.

Но, к сожалению, все эти детали пока не закрепляются в официальных политико-дипломатических документах, что мы еще раз вынуждены отметить. Неслучайно, в Москве отмечают, что процесс сближения позиций между Баку и Ереваном идет весьма медленно.

Но это в большей степени является не только констатацией реальных фактов, но еще дипломатической и геополитической мечтой Кремля, потому что в других форматах утверждается совсем противоположное – западные дипломаты отмечают, что по сравнению с прошлым, в настоящее время стороны сделали весьма заметный, ощутимый шаг к взаимному пониманию и согласию.

Дело в том, что Москва ведет двоякую игру – если дипломатические круги Запада (конечно, кроме Франции!) стараются приблизить стороны, Москва же стремится добиться противоположного, т.к. в планы Кремля не входит подписание мирного договора между Баку и Ереваном в ближайшей перспективе.

Мы уже привыкли к тому, что после встреч в Вашингтоне и Брюсселе проходят соответствующие встречи в России. На этих встречах Москва стремится обнулить результаты договоренностей, достигнутых на западных платформах. Но это дело не простое. По этой причине, Кремль находится в замешательстве – то, старается отдалить позиции сторон, то, опасается, что стороны могут достигнуть согласия без его участия. Именно по этой причине, в Москве на днях заявили, что они могут провести специальный саммит для достижения мира и согласия между конфликтующими сторонами.

Попытки и усилия России осложняются тем, что на Армению оказывает давление и Запад. В принципе, Ереван, как в прежние времена, может не учитывать этот фактор, еще теснее сблизившись с Россией. Но нынешнее руководство Армении не стремится к этому, т.к. оно понимает, что надо считаться с Западом, потому что развитие страны возможно только в одном случае, если будут учтены рекомендации, даже требования США и Европы.

Да, иногда слышны такие политические мнения, что якобы «оторвать» Армению от России почти невозможно. Тут следует отметить, что Запад требует от Армении вывода российских войск с собственной территории. Возможно ли это? Думается, что невозможных вещей в мире не бывает: необходимо, чтобы армянский народ захотел этого!

Тут напомним, что во времена Советов говорили тоже самое: в основном отмечали тесные экономические связи между союзными республиками и утверждали, что разорвать эти связи невозможно. Но жизнь показала совсем противоположное – старые экономические связи не только были разорваны, но они по мере необходимости, были заменены на совсем новые, т.е. на новые рыночные отношения…

Конечно, армянская диаспора и церковь, особенно, политическая оппозиция хочет и желает противоположного. Но тяжесть проживания в Армении лежит на плечах армянского народа. Что касается премьер-министра Пашиняна, он, конечно, стремится из текущего процесса извлечь больше дивидендов для своей страны. Пашинян понимает, что перемены, в том числе региональные, неизбежны. Но он пока не решается сделать решительный шаг. Возможно, по одной весьма простой причине: не исключено, что ему также мешают мифы о «великой Армении», которые ему десятилетиями внушали …