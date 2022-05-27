Великобритания обсуждает с союзниками план отправки военных кораблей в черноморский порт Одесса, откуда те будут эскортировать суда, перевозящие экспортное украинское зерно. О том, что идет обсуждение такого плана, сообщил журналистам министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Коалиция желающих, состоящая из стран НАТО и других государств, зависящих от украинского зерна, таких как Египет, может выделить военные ресурсы для усиления защиты и предотвращения нехватки продовольствия, которая, как заявляют политики и эксперты, грозит охватить ряд регионов.

Глава всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли накануне осудил Россию за объявление войны глобальной продовольственной безопасности и обвинил президента Путина в том, что его действия поставили под угрозу голода сотни миллионов людей, передает Ridus.

Дело в том, что на Украину и Россию приходится экспорт трети всей мировой пшеницы и ячменя и половины подсолнечного масла.

По данным The Times, союзные военно-морские силы очистят территорию вокруг порта Одессы от мин, прежде чем приступить к конвоированию кораблей. Для предотвращения попыток России помешать перевозкам в транспортном коридоре и работе портов будут развернуты ракеты большой дальности.

Дания уже пообещала Украине партию противокорабельных ракет Harpoon в понедельник в совместном заявлении с Соединенными Штатами, чтобы расширить ударные возможности ВСУ и защитить грузовые суда, экспортирующие зерно.

Получается, Россия занимается продовольственным террором против всего мира. Интересно, посмеет ли Кремль отдать приказ своим кораблям атаковать западные военные суда, действующие в интересах Украины и вообще всего мира в данном случае? Чем может закончиться такая атака? Ведь тут возникает риск вступления в войну стран НАТО.

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Павло Лакийчук, военный эксперт Центра «Стратегия XXI» (Киев):

— Ситуация следующая: зерно пшеницы, ячменя и кукурузы через украинские порты экспортируется, точнее экспортировалось до конца февраля 2022 года, преимущественно в страны Азии, Африки и Европы. В десятку крупнейших потребителей украинской зерновой продукции входят Китай (до 20% всего украинского зернового экспорта, в основном кукуруза и ячмень), Египет (до 12% зернового экспорта, пшеница), Индонезия (до 6%, пшеница), Испания (до 6%, пшеница), Нидерланды (второе место в списке экспортеров кукурузы), Турция, Тунис, Бангладеш, Южная Корея, Ливия. Вот такая география.

В феврале-марте российские войска захватили Мариупольский морской порт и Бердянский морской порт на Азовском море и Херсонский морской порт и Скадовский морской порт на Черном море. Через них осуществлялась перевалка примерно 15% грузов с юга Украины. Эти порты закрыты для судоходства приказом Мининфраструктуры от 28 апреля 2022 года.

Заблокированы россиянами крупнейший порт Украины – Одесский морской порт, специализированные морские порты одесской агломерации «Южный» и «Черноморск», Белгород-Днестровский морской порт. Николаевский морской порт, специализированные морские порты «Ольвия» и «Ника-Тера» находятся в зоне боевых действий. Эти порты продолжают обслуживать суда, но вход-выход из них закрыт, морской трафик блокируется русскими военными кораблями и морскими минами. Вход-выход в порты опасны из-за артиллерийских и ракетных обстрелов. В акватории Южно-Бугского лимана и устье Днепра морская деятельность не проводится из-за угрозы ракетных и артиллерийских ударов – это район активных боевых действий. А через них осуществлялось до 80% экспортно-импортных морских перевозок!

Условно открытыми остаются только дунайские порты – Измаильский, Ренийский, Усть-Дунайский морские порты. Эти три порта продолжают обслуживать суда, но их пропускная способность составляет порядка 23-25 млн тонн в год. Это капля в море… Дунайские порты Украины (преимущественно Рени и Измаил) после блокады портов Черного моря взяли на себя львиную долю обслуживания морских перевозок. Впрочем, основной проблемой является не столько техническая их неспособность в разы увеличить перевалку, сколько противодействие российскому форту. По состоянию на 19-20 мая в территориальных водах Румынии, на их границе с Украиной скопилось более 60 коммерческих судов, из которых половина намерена направляться в порты Измаил и Рени, однако остановлены предписаниями ВМФ России.

Вопрос разминирования акватории портов без обеспечения свободы гражданского судоходства в Черном море не имеет смысла. Это комплексная задача. Международные организации и мировые государства имеют опыт гуманитарных операций такого типа, в частности операции по конвоированию судов Аденским заливом и создания морского коридора безопасноси между Индийским океаном и Красным морем, например, операции НАТО Allied Provider – Allied Protector, Ocean Shield, операция ЕС Atalanta. Если западные страны могут организовать операцию по созданию «коридоров безопасности» для гражданского судоходства или конвоирования судов в международных водах, одним из ее этапов должно быть разминирование «коридоров» в украинские порты в территориальном море Украины. С точки зрения международного судоходства ключевыми являются Одесский морской порт, морские порты «Южный» и «Черноморск». Вопрос состоит в том, что мировое сообщество смогло объединиться в противостоянии с сомалийскими пиратами, но сможет ли оно быть столь единым в борьбе с пиратами мирового уровня? Кто готов обеспечить верховенство международного морского права в Черном море, вопреки угрозам страны-террориста с ядерным оружием? Похоже, и эту задачу мировое сообщество собирается возложить на Украину. Ну, что ж, мы готовы.

Сообщения о том, что Дания готова передать Украине комплексы ПКР «Гарпун» мы воспринимаем с энтузиазмом. Мы готовы и к эксплуатации NSM и «Бримстонов» — оперативное умение и тактические навыки украинские моряки уже неоднократно продемонстрировали. Но если к обеспечению свободы судоходства в международных водах подключатся другие черноморские и нечерноморские государства – мы будем глубоко благодарны. И весь мир тоже, я думаю.

Что касается ожиданий того, что Россия добровольно согласится на создание «гуманитарных коридоров» в Черном море – это иллюзия. Россия согласится, да. Но только в обмен на капитуляцию. Безоговорочную капитуляцию перед ней Украины и Запада. Но на это не готовы мы! Мы будем бороться!

Сергей Жаворонков, сопредседатель российской политической партии «Демократический выбор», старший эксперт Института экономического развития имени Гайдара (Москва):

— Россия и Украина вместе — это не треть мирового рынка экспорта зерна, это где-то 30 и 14 млн тонн, соответственно, из общего объема в 180. Угроза голода преувеличена. Просто, зерно традиционно составляет основу рациона питания небогатых людей в таких крупнейших импортерах российского и украинского зерна, как Турция и Египет. Египет картошку продает в Россию, а сами египтяне не любят эту пищу, считают ее, скажем так — нехорошей. Вот пшеничная лепешка — пусть даже невысокого качества, это годится.

И тут есть вот какой вопрос. Возможность военного столкновения с РФ, конечно, есть, даже до войны это обсуждали, концепция «неядерной войны между ядерными державами», да и примеры были — войны в Корее, Вьетнаме, с некоторой поправкой в Афганистане, Израиле, Анголе и так далее в советские времена.

Но тут ключевой вопрос для шансов сторон — это Турция. Она контролирует проливы. И может пустить, а может не пустить корабли НАТО. «Конвенция Монтре» это прекрасно, но там есть много деталей, которые можно трактовать по-разному, например, что такое война (Россия нынешние события войной не называет).