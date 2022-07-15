Газета «Грапарак» пишет, что принявшая участие в летней сессии ПАСЕ армянская делегация за кулисами сделала три предложения европейским партнерам, которые касаются проармянских шагов и заявлений, в частности, возвращения пленных. Очевидно, имеются в виду диверсанты, задержанные на освобожденных землях уже после окончания 44-дневной войны.

Однако, как передает источник издания в правящей партии «Гражданский договор», международные партнеры ознакомились с представленными армянскими депутатами предложениями, подготовленным текстом и заявили, что у них нет возражений, но ни по одному из вопросов они не поддержат армянские интересы до тех пор, пока Армения не определится – с Европой она или с Россией.

«В последний период европейские чиновники видят в действиях властей Армении попытки «кинуть» их и решили наказать их. Как минимум, подтолкнуть Армению к принятию окончательного решения о том, где она видит себя, и склонить ее к тому, чтобы полностью разорвать связи с Россией», — пишет газета.

Тут интересны сразу несколько моментов. Получается, армяне пытаются с помощью Европы вернуть своих диверсантов за «просто так». Пойдет ли на такое Азербайджан? Без ответных шагов Армении (или ее «заступников) – вряд ли. Какие ответные условия может потребовать для себя Баку от Евросоюза и от Еревана? Какие гарантии?

И удастся ли Европе каким-то образом полностью оторвать Армению от России и притянуть ее к себе, вовлечь в свою орбиту влияния? Это большой вопрос. Правящие силы и не менее половины жителей республики рады бы воплощению такого сценария, но возможен ли он на практике, в условиях, когда экономика Армении в руках российского бизнеса, когда ее границы держат российские пограничники, а в Гюмри стоит 102-я российская военная база?

Своим мнением по этой теме поделился с # политолог, профессор Ханкукского университета иностранных исследований (Корея) Ровшан Ибрагимов:

— Я должен, во-первых, сказать, что информация достаточно противоречивая. То, что закулисно заявляют определенные круги внутри Армении, больше мне кажется указывает на некую политическую конкуренцию в этой стране, нежели на то, что Ереван пытается таким путем добиваться чего-то на международной арене.

Во-вторых, ПАСЕ и Европейский Союз – это два совершенно разных института, и ПАСЕ в этом смысле не обладает значимостью, сравнимой с Европейским парламентом. То есть, ПАСЕ регулярно издает самые разные документы, резолюции, причем зачастую они бывают как антиармянского, так и антиазербайджанского содержания. Но эти документы носят лишь рекомендательный характер, они не накладывают на участников организации каких-либо юридических обязательств. Поэтому даже если армяне сумеют провести через ПАСЕ какие-то заявления или резолюции в свою пользу, то они не станут для Азербайджана чем-то решающим или значимым. К тому же в ПАСЕ не голосуют от имени государств. Члены делегаций каждой из стран имеют возможность голосовать по тем или иным вопросам повестки, исходя из своих политических предпочтений. Скажем, Армения представлена в ПАСЕ двумя депутатами, поскольку у них население небольшое. И каждый депутат представляет определенный политический блок.

Поэтому, я считаю, информация, распространенная армянской газетой, весьма противоречива. И очень мало сведений, чтобы можно было анализировать, действительно ли произошла такая ситуация?

Что же касается вопроса, желает ли на самом деле Европа оторвать Армению от России, я думаю, тут тоже могут присутствовать выдумки самих армянских депутатов. Как это могут представлять себе институты Европы (неважно ПАСЕ, ЕС или какие-то еще)? Это не совсем ясно. Ведь реалии действительно таковы, что в Армении присутствуют Вооруженные силы РФ. 102-я база в Гюмри стоит на своем месте, и Армения остается членом Евразийского Экономического Союза, не говоря уже об ОДКБ. Поэтому тут многое вызывает сомнения.