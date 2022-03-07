В пятницу президент Эрдоган беседовал с президентом Зеленским. Лидеры обсудили нападение России на Украину и последние события.

В субботу у него был разговор с главой ЕС Шарлем Мишелем. В ходе беседы обсуждалась тема атаки России на Украину, а также последние процессы. Глава турецкого государства заверил, что Анкара будет и впредь прилагать все усилия для восстановления мира между Россией и Украиной.

А в воскресенье, 6 марта Эрдоган провел беседу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как заявил в субботу пресс-секретарь Администрации президента Турции Ибрагим Калын в эфире одного из местных телеканалов, «войну нужно незамедлительно прекращать. Стороны должны вернуться за стол переговоров. Турция, в лице президента Эрдогана, прикладывает активные усилия в этом вопросе».

По его словам, президент Эрдоган в ходе беседы с российским коллегой предложит провести встречу в Турции.

«Нужно дать шанс на перемирие, сформировать гуманитарные коридоры. Если война затянется, разрушительные последствия ощутят на себе не только Россия или Украина, но весь регион», — подчеркнул Калын.

Он отметил, что Турция не собирается отказываться от диалога ни с Россией, ни с Украиной.

Анкара готова сделать все возможное, что от нее зависит, заверил пресс-секретарь турецкого лидера.

Такое ощущение, что Турция видит себя в роли основного переговорщика между РФ с одной стороны и Западом с Украиной – с другой. Видимо, из-за разговора Эрдогана с Путиным, с ним и связывался загодя по телефону глава ЕС.

Интересно, почему Турция решила примерить на себя именно такую роль, а не встала в один ряд с другими членами НАТО, однозначно осудившими действия Москвы? Насколько вероятно, что ей вообще что-то удастся в качестве создателя диалога между Кремлем и теми, против кого он воюет? Ведь Путин последние дни делает только непримиримые заявления. Очень трудно представить себе, что по настоянию Эрдогана он может согласиться даже на телефонные переговоры с президентом Зеленским. Как можно объяснить позицию, занятую Турцией в этом противостоянии?

На эти вопросы # ответили известные политологи.

Гела Васадзе, ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC):

— Турция действительно видит себя в роли основного посредника между Украиной и Россией. Но проблема в том, что Путин никак не видит Турцию в этом качестве. Сегодня, когда кольцо международной изоляции смыкается, для Путина важно сохранить любые контакты с другими странами. Но ключевыми странами являются Турция и Китай.

Получится ли у Путина за счет Анкары и Пекина хоть как-то компенсировать международную изоляцию? Думаю, вряд ли. Ведь и Китай, и тем более Турция являются частью глобальной финансовой и технологической систем. Понятно желание Турции извлечь максимальные выгоды для себя из создавшегося положения. Но если международное сообщество примет решение ввести в отношении России санкции по типу иранских и северокорейских, а с каждым днем войны, с каждой жертвой, это решение становится все более и более неизбежным, Турции придется присоединиться к этим санкциям.

Ну а что касается непримиримых заявлений Путина — он загнал себя в тупик. Объявить сейчас об окончании операции — признать свое поражение и то, что Россия получила международную изоляцию зря. Путину нужно хоть что-то, но украинская армия не дает ему взять это «хоть что-то», поэтому кто бы ни уговаривал Путина, он будет продолжать войну до последнего российского солдата. Дальше или его уход, или полная изоляция России. Ещё раз, пока Путин не возьмет «хотя бы что-то» он не может отступить, и не факт, что если у него ценой огромных жертв получится что-то взять, он остановится. Сможет ли Эрдоган остановить его? Нет, не сможет. Не та ситуация.

Расим Мусабеков, политолог, депутат Милли меджлиса:

— Во-первых, Турция осудила вторжение российских войск в Украину, проголосовав за соответствующую резолюцию недавней специальной сессии Генассамблеи ООН. Отдельные осуждающие заявления делал президент Эрдоган, глава МИД Чавушоглу, одновременно призвав к прекращению огня и проведению диалога между Москвой и Киевом.

Кстати, президент Путин ответил на звонок президента Эрдогана и у них произошла часовая беседа. Правда, она пока что не дала результата.

Причина активности Турции очевидна. Военные действия разворачиваются вблизи ее границ и в Черноморском бассейне, где единственной военной силой НАТО, способной противостоять вооруженным силам России, в особенности в море и в воздухе, является Турция. Но и ввязываться одной в вооруженный конфликт против России Турция не намерена. Турция получает большую часть своих энергоресурсов из России. Реализуется огромный проект с Росатомом по строительству 4 блоков АЭС Аккую. Туризм, сельскохозяйственные поставки (зерно в одну сторону, овощи и фрукты в обратную). Ставить все это под удар Турция не желает, и поэтому не присоединилась к санкциям в отношении России. Анкара более других заинтересована в российско-украинском урегулировании посредством политико-дипломатического диалога. Так что к позиции Турции необходимо отнестись с пониманием. Турция в своих усилиях пользуется полной поддержкой и Азербайджана. Наши МИД и военные, как и президенты находятся в постоянном контакте и координируют свои действия.