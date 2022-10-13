Заместитель министра иностранных дел Италии Бенедетто Делла Ведова сообщил, что в итальянском МИДе надеются, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган убедит своего российского коллегу Владимира Путина остановить войну в Украине. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».

«Если Эрдоган сможет уговорить Путина остановить вторжение и отвести войска, я думаю, это будет успехом», — сказал он.

Делла Ведова рассчитывает на то, что Путин «использует возможность сделать правильную вещь», прекратив войну.

«Это может стать первым шагом, но нужно смотреть, чтобы в это время не были запущены новые ракеты против мирного населения», — добавил замминистра.