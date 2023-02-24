Президент Турции Реджеп Эрдоган вновь призвал президента Владимира Путина прекратить огонь в Украине и установить справедливый мир без дальнейших жертв. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

«Необходимо установить справедливый мир без дальнейших человеческих жертв и разрушений в российско-украинском конфликте», — заявил Эрдоган.

В тот же день глава Турции поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, рассказал украинский лидер на пресс-конференции.

«Я только что разговаривал с Эрдоганом. Перед нашей пресс-конференцией. Мы неплохо поговорили. <…> Я очень благодарен за инициативы президента Эрдогана», — сказал Зеленский.

Украинский президент поблагодарил турецкого лидера за его посреднические усилия, предпринятые после начала полномасштабной войны — в том числе в организации «зерновой сделки» и обмена пленных бойцов полка «Азов».

На пресс-конференции Зеленского спросили, принял бы он предложение Эрдогана сесть за стол переговоров с Россией прямо сейчас, если бы их организовал турецкий лидер. Он ответил, что просил об этом еще до российского вторжения.

«Я говорил ему [Эрдогану]: посадите Путина за стол переговоров, нельзя допустить риска полномасштабной войны. Но он не смог этого сделать, и не только он. А сейчас он считает, что сможет. Сейчас мы не можем. Это [Путин] не тот уже человек. Там не с кем говорить», — сказал Зеленский.

Эрдоган второй раз за месяц призвал Путина прекратить огонь в Украине. В начале февраля он в разговоре с российским президентом говорил: «Призывы к миру и диалогу должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий».

Тогда Эрдоган напомнил Путину «о позитивных результатах инициатив по продвижению диалога» и в качестве примера привел «зерновую сделку», в рамках которой с августа украинское продовольствие вывозится для продажи на мировых рынках.