Президент США Джо Байден выпустил специальное заявление после массированной российской атаки ракетами и дронами по всей территории Украины, в результате которой погибли, по меньшей мере, 30 мирных жителей и были ранены 144 человека. По данным украинских властей, атака продолжалась на протяжении почти 18 часов. Это была крупнейшая воздушная атака России с начала войны.

«Ночью Россия начала крупнейшую воздушную атаку на Украину с начала войны. В этой массированной бомбардировке использовались беспилотники и ракеты, в том числе гиперзвуковые, для нанесения ударов по городам и объектам гражданской инфраструктуры по всей Украине. По сообщениям, удары были нанесены по родильному дому, торговому центру и жилым кварталам, в результате чего погибли невинные люди и десятки получили ранения», – говорится в заявлении Белого дома.

Президент Байден считает, что цели Путина – уничтожить Украину и поработить ее народ – не изменились после почти двух лет этой разрушительной войны. «Путина необходимо остановить», – призвал Байден.

По мнению американского президента, ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины. Они затрагивают весь альянс НАТО, безопасность Европы и будущее трансатлантических отношений».

«Путин не просто пытается уничтожить Украину, он угрожает и некоторым нашим союзникам по НАТО. Когда диктаторам и автократам позволяют бесчинствовать в Европе, возрастает риск того, что Соединенные Штаты окажутся втянутыми в этот процесс напрямую», – говорится в заявлении президента США.

Байден напомнил, что США в течение последнего года уже поставили в Украину, вместе с союзниками, системы противовоздушной обороны, чтобы успешно перехватывать и уничтожать ракеты и беспилотники.

«Американский народ может гордиться жизнями, которые мы помогли спасти, и поддержкой, которую мы оказали Украине, защищающей свой народ, свою свободу и свою независимость», – напомнил Байден.

Он также сказал, что «если Конгресс не примет срочных мер в новом году, США не смогут продолжать отправлять оружие и жизненно важные системы ПВО, необходимые Украине для защиты своего народа. Конгресс должен сделать шаг вперед и действовать без дальнейших промедлений».

«Мы не можем подвести Украину. История сурово осудит тех, кто не откликнется на призыв свободы», – считает американский президент. (Голос Америки)