Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто призвал в годовщину освобождения Красной Армией концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме остановить геноцид палестинского народа, передает ТАСС.

«Освобождение Освенцима 27 января 1945 года ознаменовало конец одной из самых мрачных глав в истории человечества. Советские войска, освободившие нацистский концентрационный лагерь смерти, нашли тысячи заключенных в нечеловеческих условиях <…>. что послужило мрачным напоминанием о жестокости и варварстве Холокоста», — указал глава МИД Венесуэлы на странице в Х.

Хиль заявил, что «сегодня необходимо продолжить борьбу с варварством, которому в течение 75 лет подвергается палестинский народ <…>, с геноцидом Израиля в Газе при финансовой и политической поддержке США». Министр указал, что более 23 тыс. палестинцев, включая детей, убиты, еще тысячи и тысячи пропали без вести под завалами. «Геноцид должен быть остановлен», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы.