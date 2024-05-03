Франция и Япония договорились о начале переговоров по соглашению о взаимном доступе к войскам, таким образом укрепляя военное сотрудничество на фоне растущей напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе и войны в Украине.

Об этом сообщает # со ссылкой на Reuters.

В последние годы союзники по «Большой семерке» провели многочисленные совместные военные учения, как на двусторонней основе, так и в рамках более широких групп стран.

«Они согласились начать переговоры. Учитывая опыт предыдущего сотрудничества и военных учений, мы считаем это важным», — заявил представитель японского правительства во время встречи премьер-министра Японии Фумио Кишиды и президента Франции Эммануэля Макрона в Париже.

Отмечается, что в ходе переговоров страны намерены подчеркнуть, что могут играть более важную роль в оборонной промышленности друг друга. Франция также намерена предложить Японии свою продукцию в секторе гражданской атомной энергетики.