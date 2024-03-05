Россия искренне заинтересована в дальнейшем укреплении сотрудничества с Азербайджаном, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на переговорах с азербайджанским коллегой Али Асадовым, передает ТАСС.

«Конечно, хочу сказать, что мы искренне заинтересованы в укреплении дружбы, сотрудничества с дружественным Азербайджаном. Так и работаем», – сказал премьер-министр России.

По его словам, рост уровня взаимных инвестиций является важной задачей Москвы и Баку.

«В качестве приоритетной задачи видим наращивание торгово-экономического сотрудничества и, конечно, увеличение встречных, взаимных инвестиций как со стороны России, так и со стороны Азербайджана», – сказал Мишустин.

Отметим, что российский премьер находится в Баку с рабочим визитом.