В России происходят интересные события. Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин устроил мятеж, блокировал военные объекты Ростова-на-Дону, потребовал выдать ему начальника Генштаба, министра обороны РФ и пригрозил походом на Москву. О том, как будут развиваться события в дальнейшем в России и как это скажется на Азербайджане в беседе с # рассказал политический аналитик Рауф Миркадыров.

«Начну с того, что я не очень верю в успех мятежа Пригожина. В России есть боеспособные части, которые могут подавить этот мятеж по той простой причине, что Путин и его окружение – не дураки. Не все элитные части российской армии сражаются в Украине. Для защиты нынешней власти имеются отдельные воинские подразделения, подобные сценарии в принципе спрогнозированы нынешней властью, поэтому вполне естественно, что в резерве имеются войска для подавления вероятных мятежей.

Подобная практика существует во всех странах и полагаю, что в России она тоже действует. Особенно если учесть, что Путин серьезно относится к вопросам обеспечения собственной безопасности. По этой причине полагаю, что подразделениям Пригожина будет очень трудно добиться поставленных целей. У Пригожина нет авиации. Это очень серьезный недостаток, и этот фактор будет иметь существенное значение, и по его армии будут бить с воздуха. Необходимо также учитывать фактор того, что соцопросы показывают, что с каждым днем в России увеличивается число людей, выступающих против войны с Украиной, но это не большинство населения страны», — отметил Миркадыров.

По его мнению, очень много людей в России считает, что начинать войну против Украины было ошибкой, но вместе с тем эти же лица считают, что сегодня российская армия должна добиться победы.

«Это довольно странная картина, но таковы реалии. Это связано с имперским мышлением российского общества. Они полагают, что в случае военного поражения Россия попросту перестанет существовать как государство. Это обстоятельство и вынуждает их выступать за победу России в войне. Эта тенденция достаточно серьезная в здравомыслящей части российского общества. При этом большинство населения России не организовано, чтобы более-менее оказать сопротивление правящему режиму.

Необходимо также учитывать личность Пригожина. Эта одиозная фигура, не имеющая серьезной поддержки в российском обществе. Даже те, кто ненавидят Путина, не хотели бы, чтобы во главе страны оказался такой человек как Пригожин с очень неоднозначным прошлым», — считает аналитик.

Миркадыров привел случаи из истории России, когда в результате позорного военного поражения в этой стране происходили политико-социальные и экономические катаклизмы.

«Я не буду идти далеко, достаточно обратить внимание на последние 200 лет. После поражения в Крымской войне в России произошли серьезные политико-экономические изменения, отменили крепостное право, создали суд присяжных, император Александр Второй хотел даже ввести конституционную монархию, создать парламент и так далее. Но его убийство предотвратило дальнейшие реформы. В последующем Россия проиграла войну против Японии. Именно после этого произошла революция 1905 года, которая была подавлена. Была создана Государственная дума, произошли реформы Столыпина, после Столыпина убили. Потом началась Первая мировая война, в которой Россия проиграла. Ее армия развалилась, произошла Февральская революция, была неудачная попытка создать республиканскую форму управления. Потом к власти пришли большевики, и Россия опять оказалась на темной стороне истории.

В дальнейшем развал СССР в большей степени был обусловлен поражением в Афганистане и выводом оттуда советских войск. После этого произошел практически ускоренный развал СССР», — отметил он.

Аналитик считает, что в настоящее время пока, что российская армия не потерпела такого сокрушительного поражения в Украине. «И пока сокрушительного поражения не будет, российское общество в целом будет сохранять лояльность Путину. Это мое мнение. Поэтому мятеж Пригожина вряд ли будет иметь успех. Единственное, что может помешать подавлению мятежа – это если Путин будет медленно действовать. В этом случаю Пригожин может захватить большие территории и привлечь на свою сторону необходимое количество людей, вооружить их. В этом случае противостояние будет иметь достаточно тяжелые последствия для Кремля. Если Путин будет действовать оперативно и подавит мятеж, то у Пригожина не будет никакого шанса. Происходящее является закономерным событием в России, которая показала свою недееспособность в войне против Украины. Каждый кому не лень начал создавать собственную армию. Все это рано или поздно должно было привести к разборкам в военной элите. Война в Украине идет не так как хотелось, уверенных побед нет. В России пытались найти козла отпущения в военных поражениях, и рано или поздно все это должно было привести к кровавым столкновениям между различными группировками в российской политической элите. Независимо от того будет ли подавлен мятеж Пригожина или нет, а, скорее всего, он будет подавлен, в дальнейшем это событие будет иметь очень серьезные последствия», — заявил аналитик.

Он также считает, что в любом случае, возник прецедент. «Мятеж в современной России возможен, а если военные действия в Украине будут иметь для России серьезные последствия вплоть до поражения, то подобный мятеж может повториться. Не исключено, что их будет несколько.

Пригожин был одним из ближайших соратников Путина. Выполнял грязную работу, в том числе нейтрализацию политических оппонентов Путина за рубежом и внутри страны. Теперь же после мятежа окружение Путина понимает, что тот готов сдать любого из них если этого потребует ситуация. То есть этот прецедент будет провоцировать последующие подобные события так как резко ослабит доверие к Путину», — отметил аналитик.

По мнению Миркадырова, даже если мятеж будет подавлен, то это в любом случае будет иметь тяжелые последствия для России.

«Другие игроки попытаются все больше усилиться, будут создавать свои военные подразделения для последующих событий. Предполагаю, что на Кавказе могут произойти интересные события. Обладающий армией глава Чечни Рамзан Кадыров, который сумел сохранить их боеспособность и без серьезных потерь участвовал в зачистках захваченных территорий в Украине, может дать команду создать свое государство. Для Азербайджана это в целом неплохо по той причине, что будет создан санитарный коридор между нами и Россией.

Внутренняя нестабильность в России в любом случае выгодна Азербайджану. Россия будет занята собственными проблемами и ей будет не до соседей, территории которых она считает чуть ли не собственными. Достаточно вспомнить слова Путина о том, что распад СССР произошел нелегитимно с точки зрения международного права. То есть путинская Россия ставит под сомнение суверенитет и независимость бывших советских республик. В случае внутренней нестабильности эта политика будет отложена в долгий ящик. В этих условиях регион Южного Кавказа получит некий шанс стать поистине независимым. Полагаю, что Запад воспользуется этим и попытается урегулировать все конфликты и прежде всего армяно-азербайджанский. России незачем будет держать свои войска на Южном Кавказе в случае собственной внутренней нестабильности. А так как нынешний баланс сил в пользу Азербайджана, то установленный мир будет учитывать по большей степени интересы нашей страны. Поэтому любая нестабильность в России не противоречит долгосрочным интересам Азербайджана», — подытожил он.