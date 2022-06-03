Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заверила в продолжении поддержки Германией Украины, в том числе оружием, поскольку «Путина словами не остановить».

Как передает корреспондент Укринформа, об этом Бербок написала в статье для популярного немецкого издания Bild.

«После 100 дней войны Путин изменил свою стратегию. Но ад продолжается. Он недооценил мужество украинцев. Поэтому сейчас он стреляет с безопасного расстояния. Село за селом, город за городом. Сначала идет огненный дождь из бомб и артиллерии, потом катятся танки по гладко выбритой земле. Путин делает ставку на упрямство и на наше истощение. И каждое село ждет судьба Бучи. И поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину прямо сейчас. Также с оружием, потому что Путина словами не остановить», — отметила Бербок.

Она подчеркнула, что Германия обязана действовать как самая большая страна в Евросоюзе, партнеры ФРГ в Балтии и Восточной Европе должны быть уверены, что могут рассчитывать на Германию. Министр также заверила, что Берлин вместе с партнерами в ЕС и НАТО «реорганизуют нашу оборону».

«Ясно одно: мир не приходит бесплатно. Но каждый цент, который мы тратим, это вклад в безопасность и свободу, в свободу Европы. Пока Украина не в безопасности, не в безопасности и Европа. Если в Украине не остановить Путина, то всегда будет угроза новой агрессии. Мы будем продолжать поддерживать Украину. До тех пор, пока больше не будет новых «буч». Чтобы то, что мы воспринимаем как должное, снова стало нормальным для людей в Украине: жизнь в свободе», — написала Бербок.