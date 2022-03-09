Сегодня начинается официальный двухдневный визит израильского президента Ицхака Герцога в Турцию.

В иное время мы не уделяли бы особого внимания визиту израильского президента, потому как Турция весьма влиятельное государство региона, и нет ничего удивительного в том, что государственные деятели разлчных стран часто ее посещают.

Но визит израильского президента привлекает особое внимание в силу того, что он происходит после большой дипломатической паузы. Как известно, последние годы отношения между двумя государствами были в замороженном состоянии. После известного случая с турецким кораблем, взявшим курс в сектор Газа, отношения двух стратегических союзников заметно ухудшились – прозвучали не только резкие заявления, но к минимуму свелись даже отношения между двумя государствами. Теперь складывается такое впечатление, что новый израильский президент намерен положить конец напряженности в отношениях.

Думается, что это весьма важное решение. Как известно, сектором Газа правит движение «ХАМАС», известное своей радикальной религиозной направленностью. И связи с ним не делают чести демократической Турции, которая сама борется с различными радикальными группировками. Турция и Израиль являются единственными демократическими государствами региона, и поэтому нормальные отношения между ними важны не только с точки зрения политических потребностей региона, но и исходя из потребностей внутреннего порядка обоих государств.

Евреи весьма, даже очень, влиятельный народ в мире. Сами американцы шутливо называют США «еврейским государством». Даже более умеренные считают Израиль далеким штатом США.

Но дело не в этом. А в том, что у еврейского народа можно многому научиться.

Налаживание отношений между Турцией и Израилем важно и с точки зрения проблем Ближнего Востока. Помниться, при прежнем президенте США началось заметное оживление в этой плоскости – даже арабские государства начали устанавливать дипломатические отношения с Израилем.

Понятно, что после известного решения Израиля об объявлении Иерусалима столицей страны, этот процесс приобрел особую важность. Потому что многие полагали, что вопрос о столице окончательно испортит отношения между Израилем и арабскими государствами.

Но оказалось, что это вовсе не так, проблемы Палестины не являются главными для арабских государств. Их интересуют и заботят другие проблемы региона, в том числе степень своего влияния. Саудовская Аравия давно стремится стать ведущим государством региона. И американские дипломаты порою используют это желание арабских государств. И следует констатировать, что арабские государства не очень-то любят Турцию, и довольно ревниво относятся к ней. В таком случае, стоит ли Анкаре портить отношения с Израилем и США из-за проблем арабского мира? Думается, что не стоит, ведь, как известно, нельзя быть большим католиком, чем папа римский.

Конечно, один визит не положит конец всем проблемам в отношениях Турции и Израиля. Но главное начать. Понятно, что, если процесс начнется и стороны поддержат мирную инициативу израильского президента, рано или поздно все наладится. Тем более, что положение Анкары в регионе сейчас несколько напряженное, что подвергают критике даже оппозиционные силы страны. И сейчас, в весьма важный период в истории сотрудничества государств региона, когда они намереваются разрабатывать углеводородные запасы Средиземного моря, стоит ли Турции оставаться в стороне от этого процесса?..