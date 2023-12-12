Признаться, если Турция не была бы братской страной, если Израиль не был бы нашим близким другом и союзником, мы эту тему вообще не затронули бы, потому что ближневосточная проблема — сложный предмет, во многих вопросах правы не только евреи, но даже частично арабы.

Вдобавок, турецкий президент, который на днях заявил, что никогда не признает ХАМАС террористической организацией, в мире вовсе не один – к сожалению, есть государства (среди них даже влиятельные западные страны!), которые до сих пор не признали ХАМАС террористической организацией.

Но не стоит забывать такое обстоятельство, что даже между Палестинской Администрацией и ХАМАС, между ведущими арабскими государствами и ХАМАС до последнего времени существовали весьма холодные отношения. Часть последних стран в последнее время пытались наладить отношения с Тель-Авивом, что не очень-то характерно для арабского мира, который длительное время проводил политику непризнания и несотрудничества с единственным еврейским государством. И в начале этой войны арабские государства не стали, по крайней мере, сразу поддерживать ХАМАС. Даже распространилась информация, что не только арабские государства, но и официальный Тегеран, который всегда выделялся своей открытой поддержкой радикальных исламских и арабских военно-политических течений, заявил лидерам ХАМАС, что они не будут воевать на их стороне, потому что они начали войну с Израилем без ведома Ирана, не согласовав свои планы с Тегераном. Конечно, подобная информация требует дополнительного уточнения, но ее озвучивали весьма влиятельные информационные источники. Плюс, многие аналитики утверждают, что Тегеран продолжает поддерживать ХАМАС и не только политически и дипломатически.

Стоит отметить, что у самого ХАМАС имеются два крыла-политический и военный. Против Израиля ведет войну прежде всего именно его военное крыло. Во-вторых, радикальные палестинцы ХАМАС создали в восьмидесятые годы прошлого века, но эта радикальная организация уже успела оставить свой след в ходе ближневосточного конфликта, т.к. считается, что именно благодаря ей не претворились в жизнь условия и требования Кэмп-Дэвидских соглашений.

И теперь войну начал ХАМАС. Все признают, что во время всех предыдущих войн не было столько жертв среди мирного населения Израиля. ХАМАС постоянно старается создать как можно больше потерь среди мирного населения (в том числе, и среди собственного!), чтобы вызвать панику среду людей, вести пропаганду против Израиля, чтобы заявить всему миру, что, мол, посмотрите, Израиль уничтожает детей, женщин и стариков, хотя они сами скрываются именно за мирным населением Газы! Война продолжается уже больше двух месяцев, но Израиль еще не бросил ни одного снаряда в направлении Палестинской Администрации, что еще раз показывает, что Тель-Авив ведет войну вовсе не против палестинцев и Палестины, а только против ХАМАС…

Что касается отношений между Турцией и Израилем, аналитики-экономисты стараются убедить нас в том, что экономические отношения между двумя странами находятся на весьма высоком уровне. Будем надеяться, что на самом деле, так и есть. Хочется отметить только то, что не стоит быть больше арабом, чем сами арабы! Да, надо политически и дипломатически осуждать потери среди мирного населения, но не стоит забывать, что все это происходит по вине, в первую очередь, ХАМАС. Во-вторых, в самой палестинской плоскости существует масса проблем – не только в Газе палестинцы голосуют за радикальный, террористический ХАМАС, даже в Палестинской Администрации вот уже пятнадцать лет никаких выборов не проводится. В-третьих, в регионе идет геополитическая борьба за лидерство, и как бы не старалась Турция, подавляющая часть арабских стран считают, что проблемы арабов лучше всех могут решить сами арабы. И это вовсе неслучайно: арабам также не чужда националистическая идеология панарабизма. В-четвертых, на последнем саммите НАТО президент Р.Т.Эрдоган заявил, что интеграция в ЕС является актуальной и приоритетной целью для его страны. Но для этого Анкара должна строить свою внешнюю политику в соответствии с курсом ЕС, т.к. последний не только признал ХАМАС террористической организацией, но требует это даже от таких молодых государств, как Грузия и Украина, которые намерены интегрироваться в европейские структуры…