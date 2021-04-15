Смогут ли граждане Азербайджана получить цифровые вакцинные паспорта?

Цифровые паспорта вакцинации от коронавируса планируют ввести в Европейском союзе к июню этого года. Сегодня страны ЕС официально договорились о введении COVID-паспортов для путешествий. Документ можно будет использовать во всех странах Евросоюза. Внедрить такие электронные сертификаты намерена Япония, а в Нью-Йорке уже появились добровольные паспорта вакцинации.

Сообщается, что в Японии специальный сертификат, подтверждающий вакцинацию, будет доступен в мобильном приложении. Его можно будет предъявлять при посадке в самолёт или регистрации в отеле. То есть, введение цифровых паспортов вакцинации должно будет облегчить возобновление международного сообщения. Использование такой практики широко обсуждалось в Азербайджане еще весной минувшего года.

О том, что внедрение паспорта COVID-19, используемого во время авиаперелетов, является международной практикой, заявлял на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана председатель правления Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Отвечая на вопрос #, как обстоит ситуация с оформлением электронных вакцинных паспортов в нашей стране, глава Центра Мультимедиа Осман Гюндуз отметил, что граждане добровольно регистрируются на созданном для этого ресурсе и в назначенные дни участвуют в двухэтапной процедуре вакцинации.

«Наши исследования и наблюдения показывают, что в нашей стране, прошедшим вакцинацию, первостепенно выдается информационное уведомление с указанием номера вакцины. При этом желающие поставить штамп на такой документ могут получить эту возможность по дополнительному заявлению. Примечательно также, что Государственное агентство обязательного медицинского страхования организовало электронную услугу «Сертификат вакцины COVID-19» для прошедших вакцинацию. Зарегистрировавшись на электронном ресурсе its.gov.az и зайдя в свой личный кабинет, можно его активировать. В справке указаны этапы вакцинации, дата и вид вакцины», — сказал он.

По словам эксперта, сертификат также снабжен специальным QR-кодом для предотвращения подделки. Агентство представляет сей документ на азербайджанском и английском языках. А вот мобильное его приложение еще не разработано.

Но могут ли прошедшие вакцинацию граждане получить электронный паспорт, признанный во всем мире?

Вопрос актуальный, поскольку этот документ позволит безопасно и свободно передвигаться во время пандемии COVID-19 людям, которые были вакцинированы, получили отрицательный результат теста или вылечились от коронавируса.

Гюндюз отметил, что, хотя «Стратегия вакцинации против COVID-19 на 2021-2022 годы» предусматривает разработку электронного паспорта COVID -19 в нашей стране, Госагенство обязательного медстрахования все еще не внедрило эту практику. Между тем известно, что многие страны переходят к использованию цифрового вакцинного сертификата, и этот момент пока еще рождает множество разногласий. Причем, основная проблема кроется в возможном ущемлении прав человека. «Введение паспортов вакцинации от коронавируса для въезда в ту или иную страну должно быть взвешенным и учитывать различные аспекты, иначе это может привести к возникновению новых разделительных линий и нарушению прав человека», — заявил накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.

Основная проблема здесь в том, что разные страны и учреждения могут проводить дискриминационную политику в отношении вакцинированных и непривитых в контексте прав человека, считает Гюндюз. А потому вопрос о единых электронных вакцинных паспортах еще не решен. Европейские страны в настоящее время работают над отменой тестирования на коронавирус, предпочитая вместо этого введение электронных паспортов, поскольку этот вариант более приемлем, нежели тесты для выезда за границу. Не случайны и сроки активизации работы – в Европе усиленно подключились к решению этой проблемы перед началом туристического сезона, поскольку это позволяет открыть путешествия для туристов.

«Полагаю, Госагенству следует усовершенствовать систему сертификатов COVID -19 с точки зрения контроля и мониторинга, разработать мобильную версию и наладить совместную деятельность в этом направлении с Центром электронного правительства для интеграции в международные системы, особенно системы международных авиационных организаций. Поскольку, вполне вероятно, что страны мира со временем перейдут на единый стандарт международных поездок в связи с пандемией. А потому, было бы разумно приступить к разработке электронных вакцинных паспортов. Усиление цифровой борьбы с COVID-19 позволит нам также более оперативно решать проблемы, связанные с туризмом», — считает Гюндюз.