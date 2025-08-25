В Азербайджане начинается новый этап по повышению прозрачности и эффективности управления государственными финансами, а также по расширению цифровизации.

Как сообщает Министерство финансов, Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 25 августа 2025 года предусматривается внедрение цифровизации и современных механизмов управления в сфере государственных финансов.

Новый указ направлен на применение инновационных подходов, расширение цифровых решений, укрепление финансовой дисциплины и обеспечение эффективного использования государственных средств.

Согласно указу, Министерство финансов создаст информационную систему «Цифровые государственные финансы». Система обеспечит мониторинг доходов и расходов государственного бюджета, поступлений от налогов и таможенных платежей, финансовых показателей юридических лиц, находящихся в государственной собственности, а также аудит и бухгалтерский учет, государственный долг и финансовые обязательства — на единой электронной платформе. Тем самым будут усилены прозрачность, оперативность и контроль в управлении государственными финансами.

В документе также отмечается, что бюджетные проекты и показатели исполнения государственных предприятий и публично-правовых лиц будут регулярно анализироваться, а результаты представляться Президенту Азербайджанской Республики.

Среди новых подходов предусматриваются усиление контроля за бюджетными поступлениями, полное внедрение электронных договоров о государственных закупках, повышение прозрачности и эффективности, адресное использование бюджетных средств, оптимизация бюджетных расходов и совершенствование нормативов затрат.