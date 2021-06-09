Сотрудник службы безопасности за несколько минут до того, как президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от неизвестного мужчины во время его поездки в департамент Дром, предупредил главу государства о том, что прогулка для него опасна. Об этом сообщает BFMTV.

Охрана предупредила президента, что ему не стоит приближаться к преградам, за которыми стояли граждане, приветствующие политика.

В издании подчеркивают, что предупреждения такого типа происходит часто, но конечное решение по выбору пути остается за президентом.

Инцидент произошел накануне, 8 мая. Полиция задержала двух подозреваемых.