Ассоциация футбольной федераций Азербайджана (АФФА) выступила с заявлением в связи с инцидентом в ходе матча отборочного этапа ЕВРО-2024 между сборными Армении и Хорватии в Иреване (0:1), передает azerisport.com.

«Мы категорически осуждаем демонстрацию «флага» сепаратистского режима с использованием дрона на 35-й минуте матча Армения-Хорватия. Требуем от Федерации футбола Армении принять меры с целью предотвращения подобных и любых других действий, призванных ставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики, а также предостеречь своих болельщиков от подобных действий.

Также заявляем, что подобный инцидент происходит не впервые. АФФА выражает и будет выражать УЕФА и другим вышестоящим структурам свои жалобы против аналогичных действий, направленных на использование футбола в политических целях. Мы обратились в УЕФА по поводу этого инцидента и надеемся на справедливое решение.

Вновь отметим, что спортивные игры не должны превращаться в политический инструмент», — говорится в заявлении.