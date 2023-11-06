6 ноября премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся с рабочим визитом в нашей стране премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Об этом сообщили в Кабинете Министров.

На встрече было подчеркнуто, что контакты на высшем и высоком уровнях, взаимные визиты играют важную роль в развитии отношений между двумя странами.

Было выражено удовлетворение динамикой роста сотрудничества в сфере экономики и торговли, подчеркнуто, что в прошлом году объем торгового оборота вырос на 28%.

В ходе встречи также обсуждены вопросы сотрудничества в области разминирования. Было отмечено, что в настоящее время по линии Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) проводятся широкомасштабные работы, и Хорватия оказывает сотрудничество в этой области.