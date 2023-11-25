Азербайджан передал украинским спасателям новую гусеничную машину для разминирования под названием Revival P.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на Facebook ГСЧС Украины.

«Азербайджан передал спасателям Полтавщины машину механизированного разминирования Revival P», — говорится в сообщении ГСЧС.

Также сообщается, что в Украину приехали представители компании-производителя техники, которые проведут обучение для украинских специалистов. После завершения процесса обучения специальная машина поедет на помощь саперам ГСЧС, которые проводят гуманитарное разминирование деоккупированных территорий.