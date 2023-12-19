Военизированная организация белуджей Ansar Al-Furqan нанесла удары по машине Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в г. Захедан провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Сообщается о погибших и раненых.

В ночь с 14 на 15 декабря в провинции Систан и Белуджистан было совершено нападение на полицейский участок. В результате погибло 12 полицейских. Ответственность за инцидент взяла на себя военизированная группировка белуджей Jaish ul-Adl. 17 декабря МВД Ирана обвинило Израиль в причастности к инциденту.

Провинция Систан и Белуджистан, заселенная белуджами-суннитами — самый крупный протестный очаг в Иране, выделяющийся частыми антиправительственными демонстрациями и стычками с силовиками режима.