Пропрезидентская партия «Слуга народа» 8 марта выступила с предложением заключить новый договор о гарантиях безопасности Украины.

В партии подчеркнули, что не принимают ультиматумов и «даже теоретически не рассматривают возможность пересмотра территории Украины или отказа от каких-либо ее частей».

В партии отметили, что НАТО «не готов принимать Украину к себе в течение ближайших 15 лет и четко об этом говорит».

«У нас даже нет поддержки в абсолютно справедливой войне именно от Альянса – только от отдельных государств. Поскольку в ближайшие годы вступление в НАТО невозможно, мы не можем использовать для защиты нашего государства только строчки в Конституции о курсе в Альянс. Курс – это политика. Но не оружие. Не самолеты. Не защита государства. Зато должны говорить о конкретных вещах. О конкретном договоре, который может обеспечить Украине полную безопасность до тех пор, пока НАТО не готов нас принимать. Он должен отличаться от Будапештского меморандума – предусматривать конкретные политические, экономические и военные шаги государств – гарантов безопасности Украины», – добавили авторы заявления.

Такими государствами в партии назвали соседние с Украиной страны (не конкретизируя, какие именно), а также США и Турцию. /gordonua.com/